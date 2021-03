“Curiosamente, antes de comenzar mi primer día en Convenciones, la persona en Centro Expositor para quien hacía prácticas me dijo: ten cuidado con Judit”, de esta forma María "N" fue advertida de lo que le esperaba en Convenciones y Parques hasta diciembre de 2020, cuando fue despedida por su presunta hostigadora, Judit Nava, actos de acoso en los que habría participado Mario Casas, siendo funcionarios que se mantienen desde la administración morenovallista.

A través de una denuncia que hizo llegar a Intolerancia Diario María "N", relató el presunto acoso laboral que vivió durante varios meses desde que llegó a Convenciones y Parques. Al inició, detalló, fueron actitudes infantiles: “Muchas veces, veía a Judit Nava, haciendo gestos de disgusto hacia mí, estando yo de espaldas, ella nunca se enteró que alcanzaba a ver el reflejo por las divisiones de las paredes de cristal”, explicó.

El presunto acoso fue creciendo al grado que el resto de sus compañeros le dejaron de hablar, por poner un alto a rumores y comentarios hacia su persona: “Se hablaba mucho acerca de un vínculo que logré hacer con una persona en el Centro Expositor (…) De a poco, comencé a escuchar que se crearon rumores acerca de una relación sentimental que no existía, me cuestionaban, me sentía invadida y mortificada. Decidí que no iba a participar y desde un principio dejé muy claro mi incomodidad sobre el tema”, explicó.

María "N" no sólo fue hostigad, continuó, de forma psicológica sino física, pues Judit Nava le señalaba que “no servía”, que su trabajo “era pésimo” pero además le cargaba el trabajo todos los días y sin descansos.

“Me sentía agotada, trabajaba de lunes a viernes de 9 horas hasta que todos mis compañeros se fueran, y fines de semana durante los eventos que requerían mi presencia desde las 7 horas hasta que finalizaran, durante las exposiciones podía irme a mi casa hasta después de las 10 de la noche, durante las graduaciones me quedaba todo el día desde al menos las 2 de la tarde hasta alrededor de las 6 de la mañana del siguiente día. Estaba verdaderamente agotada, llegaba los días de la semana con dolores de cabeza, con los ojos hundidos, constantemente salía al baño para poder dormir al menos 10 minutos sin correr el riesgo de que me regañaran hasta que Judit iba personalmente al baño a buscarme para decirme que no tardara porque un cliente acababa de llegar a verme. En al menos 3 ocasiones, me quedé dormida sobre los pasillos de servicio de las áreas del recinto”, detalló.

En 2018, María "N" fue despedida por primera vez, y es que Judit Nava programó dos eventos en un mismo espacio en la misma fecha; sin embargo, no se retractó de su error culpando a María "N", situación que le costó su trabajo.

Judith Nava, quien actualmente es encargada de la Dirección de Ventas, le reiteró a María "N" que tenía problemas de actitud: “A veces cuando el jefe te hace un albur, tienes que seguir el juego si quieres conservar tu trabajo. Refiriéndose a un caso con Mario Casas y una empleada de nuevo ingreso en el departamento, a la que le hizo un comentario inapropiado frente a otros testigos de Ventas, al que ella respondió conmigo no hagas esos juegos y a la semana siguiente la despidió”, detalló.

Señalan a Mario Casas por presuntos actos de corrupción

Al referirse a Mario Casas, María "N" indicó que no sólo la presuntamente acosaba pues también tiene antecedentes de corrupción y de misógino, pues al ser despedida en 2018 por Judit Nava, ella le sugirió que le “rogara” al jefe para dejarla continuar, por lo que a partir de ahí fue turnada a otra área, pero el acoso no frenó.

“Me condicionó que al primer reclamo que tuviera sobre mí, me despediría. A partir de ese momento Centro Expositor se convirtió en mi casa, refiriéndome a que es el espacio que me permitió un desarrollo profesional y personal mayor al que pensaba, siempre le daré un enorme reconocimiento y valor a todas y cada una de las personas con las que colaboré para operar eventos significativamente importantes que me permitieron explotar mis habilidades. Sin embargo, el ambiente laboral siempre fue ambiguo y demasiado marcado por la imagen que todos tenemos de los organismos de gobierno”, refierió.

El último supuesto acoso

En diciembre del año pasado, Judit Nava despidió a María, pero lo hizo en presencia de dos abogadas y un empleado de su confianza, de esta forma fue presuntamente amedrentada, incluso, el cheque que se le dio por su despido no fue lo que por ley le correspondía.

“Si me oponía, en presencia de 2 abogadas y 1 testigo de su confianza de Centro de Convenciones, obligándome a dejar mi teléfono para evitar grabar o tomar alguna evidencia de lo sucedido. Agregando que a lo largo de mi estancia en Convenciones y Parques para Judit Nava yo era una persona muy problemática, me consideraba la menos productiva, después de operar más de 130 eventos y ser parte de 3 ferias para el organismo”, dijo.

En la carta que María "N" escribió, señaló que el presunto acoso laboral en el OPD es recurrente, pero además hay ineficiencia en los servicios, pues muchas veces los empleados abandonan sus lugares de trabajo para acudir a atender temas personales, casi a diario se toman hasta dos horas de desayuno, con el arropamiento del jefe directo.

María "N" especificó que durante la pandemia del Covid-19 los empleados fueron obligados a acudir a sus labores, muchos de ellos se contagiaron y recientemente una persona del área administrativa falleció sin que se le apoyara económicamente a su familia.

Finalmente, refirió que por varios meses calló sobre la situación que ocurre en el OPD, pero en esta ocasión ya no tiene nada que perder, fue despedida, presuntamente acosada y humillada.