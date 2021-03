El gobierno de los Estados Unidos, el cual encabeza Joe Biden, no compartirá las vacunas contra el coronavirus con otros países, descartando así la petición del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior fue confirmado por Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes, mismo día en el que se agendó un encuentro virtual entre ambos mandatarios.

"El presidente ha sido claro en asegurar que la vacuna sea accesible a todos los estadounidenses, ese es nuestro foco. El siguiente paso es la recuperación económica", dijo Psaki.

Agregó que hasta que se consiga que todos los estadounidenses cuenten con acceso a la vacuna Covid, se buscará entonces reabrir las fronteras con México y Canadá para promover la recuperación económica.

"No podemos abrir las fronteras con México y Canadá si los dos países no han controlado la pandemia", destacó.

Previamente, López Obrador dijo que pediría a Joe Biden compartir con el México las vacunas fabricadas en territorio estadounidense.

Q: “Would President Biden consider sharing the US vaccine supply with Mexico?”@PressSec: “No.” pic.twitter.com/RLJCn8oAyv