Al arrancar el Programa de Apoyo Alimentario a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos que padecen Cáncer (PROAANAC), el gobernador Miguel Barbosa Huerta, resaltó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuya presidenta honoraria es Rosario Orozco Caballero, es una institución modelo, pues se "eliminó la frivolidad, la fantochería" y de forma cercana a la gente y sencilla atiende a las familias poblanas.

El gobernador destacó que la institución es “modelo, estrella que representa eso que planteamos nosotros como una visión del nuevo ejercicio del poder público, aquí había mucha arrogancia, frivolidad, en la forma de cómo se ejercía la autoridad pública, el ejercicio público del poder, fantochería. Ahora este gobierno tiene una ruta, la ruta es la sencillez, la sencillez, la ruta es la cercanía con la gente, quitar todo protocolo y acercarnos permanentemente a las necesidades de la sociedad”, destacó.

Ante la presencia virtual de la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, Barbosa Huerta destacó que uno de los programas más importantes que ha impulsado el SEDIF, cuya directora es Leonor Vargas Gallegos, es el de “Puebla contigo”, que benefició a miles de familias poblanas de forma directa, quienes se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19.

“Hemos entregado cientos de miles de despensas en el territorio poblano en una comisión interinstitucional, donde la despensa es entregada no al líder no a la organización, no al ayuntamiento, se entrega al destinatario, casa por casa”, dijo el gobernador.

La solidaridad

En su intervención, Rosario Orozco Cabellero, refirió que este año ha sido difícil para las familias poblanas, muchas de ellas quienes además de enfrentar la pandemia del Covid-19 tienen en casa a enfermos con algún tipo de cáncer, con todas las familias se solidarizó.

“Es un paliativo, ayuda para que los hogares que tienen menos recursos y menos posibilidades podamos apoyarles en una mejor nutrición y que pueda darles más salud y más tiempo de vida, es lo que buscamos con este programa. Agradezco a mi esposo, Miguel Barbosa, por su apoyo incondicional a todo el trabajo que realizamos en el SEDIF. Gracias a la familia SEDIF por su apoyo”, dijo en su intervención.

En su intervención, la titular de la Unidad de Asistencia Social y Salud, Denisse Ortiz Pérez, explicó que el gobierno del Estado busca ser un apoyo para los pacientes con cáncer; de esta forma resaltó que el PROAANAC apoyará por mes a mil 320 menores de edad y a 7 mil 478 adultos.

En el evento participaron el director de Desarrollo Comunitario del SEDIF, Francisco Javier Navarrete López, así como presidentas y directores de los sistemas municipales DIF en la entidad.