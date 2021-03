Ante el llamado de Gabriel Biestro, aún diputado y suspirante al ayuntamiento, Claudia Rivera Vivanco advirtió que respetará la Ley Electoral, pues permanecerá en la alcaldía para mantener el dinamismo de trabajo en beneficio de la población y en reactivar la economía de Puebla.

La aún alcaldesa pidió tranquilidad, serenidad y respeto a quienes participarán en la contienda interna de Morena para ganar la candidatura.

En días anteriores, el legislador Biestro Medinilla anunció que se separará de la legislatura para enfocar sus baterías para ser abanderado de su partido en la contienda municipal.

“La realidad es como lo he dicho desde un inicio, si en algún momento tomo una decisión, lo informaré de manera responsable y oportuna como siempre lo he hecho de frente”, dijo.

Recordó que ahora se mantiene concentrada en desarrollar su trabajo en la administración municipal para atender la reactivación que su gestión va impulsando con más fuerza, en beneficio de la población.

Además, negó que vaya a solicitar licencia como varios medios de comunicación mal adelantaron, pero reiteró que dará a conocer la noticia.

“Sería bueno, como todas la demás noticias y los servicios que están a disposición de la gente para atender su salud y la reactivación económica, pudieran circular con tanta intensidad, eso es aspiracional, yo creo que lo vamos a lograr y yo le daré a conocer si habrá algún cambio”, reiteró la presidenta municipal.

Refrendó a su némesis, Biestro Medinilla, tener calma y esperar los tiempos políticos para contender.

"Que (Gabriel) tengan calma, como dice el dicho, 'calmantes montes, pájaros cantantes'; como lo he dicho siempre, he sido responsable, asumo mis responsabilidades. No se pueden poner los asuntos particulares por encima del deber que tenemos en este momento por la contingencia sanitaria".

Rivera Vivanco insistió que respetará las reglas del Instituto Electoral del Estado (IEE), aun cuando los diputados de la LX Legislatura quisieron un resultado distinto al de los lineamientos comiciales, porque no trabajaron y no obtuvieron lo que esperaban, señaló.

"Yo les anunciaré las decisiones que vaya tomando sobre la marcha política, de las actividades que estaré realizando y de las que dejaré de hacer, no coman ansías".

Bajo ese panorama priorizó no sentirse presionada a dejar su cargo sólo por petición de algunos "ansiosos", cuando las responsabilidades que tiene como alcaldesa con los habitantes de la Angelópolis son más importantes que la contienda que se aproxima, aseguró.

Exhortó a los actores políticos de su partido a tranquilizarse y aguantar los tiempos electorales y ser verdaderamente congruentes.

Acentuó que Biestro Medinilla sí debe dejar la diputación como estable la Ley Electoral, que indica que quienes no fueron electos popularmente tienen la obligación de renunciar a sus puestos para participar en una contienda política, pero que no aplica con la primera regidora.