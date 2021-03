Ante las licencias solicitadas por legisladores de Morena que buscan reelección o algún otro cargo, durante la sesión del pleno los diputados locales aprobaron cambios en la Mesa Directiva de la LX Legislatura de Puebla y la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Muciño Muñoz, asumió la presidencia en relevo de Nora Merino Escamilla, quien será la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Durante la sesión pública virtual, los legisladores aprobaron el acuerdo presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política por el que se modificaron los nombramientos en la presidencia, las vicepresidencias, las secretarías y las prosecretarías.

Las vicepresidencias quedarán en manos de las diputadas Josefina García Hernández (PRI) y Nancy Jiménez Morales (PAN), mientras que las secretarías estarán a cargo de las legisladoras Paola Ruiz García y Bárbara Morán Añorve, ambas de Morena.

Las prosecretarías serán responsabilidad de las diputadas Guadalupe Esquitín Lastiri (Movimiento Ciudadano) y Juan Pablo Kuri Carballo (Partido Verde Ecologista de México).

Asimismo, cuatro diputados más pidieron licencia para separarse de su cargo en el Congreso de Puebla para participar en los procesos internos y buscar una candidatura para un nuevo puesto de elección popular. Hasta el momento van 22 permisos solicitados.

Los oficios fueron presentados por los legisladores de Morena, Miguel Trujillo de Ita, Fernando Jara Vargas y Tonantzin Fernández Díaz, así como Hugo Alejo Domínguez.

Por unanimidad, se aprobaron las licencias que entrarán en vigor a partir del día tres de marzo y estarán vigentes por tiempo indefinido mayor a 30 días, por lo que serán llamada su suplente a rendir protesta al cargo.

En esta misma sesión, informó la aprobación de la licencia al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres, así como la designación de la legisladora Nora Merino Escamilla como coordinadora de la bancada de Morena.

Los excesos de Emilio Maurer

Durante la sesión en la que se aprobó la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en la discusión que se dio en lo particular, ante la mayoría de Morena y sus aliados que desechaban cada modificación a los artículos que se presentaron en lo particular, comenzaron las molestias por uno o dos votos que no se contaban.

Fue la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia quien pidió al presidente de la Mesa Directiva, Raymundo Atanacio Luna, que contara bien los votos, ya que dijo que una de las votaciones ella había contado 10 a favor y se cantaron sólo 9.

La respuesta de Emilio Maurer no se hizo esperar: “No voy a permitir que una mujer esquizofrénica, dude de su honorabilidad”, arremetió contra la legisladora.

Mónica Rodríguez de inmediato levantó la voz para exigir respeto, e indicó: “No voy a permitir que se me falte el respeto llamándome esquizofrénica, si usted diputado así habla en su casa, aquí no”.

Maurer Espinosa, al darse cuenta del exceso cometido, de inmediato presentó una disculpa pública e, incluso, envió un comunicado de prensa, reconociendo su error.

Sin embargo, al final de la sesión, la diputada del PAN envió un oficio a la Mesa Directiva, pidiendo que se dé cuenta al Instituto Electoral y organismos de derechos Humanos, sobre la violencia ejercida por Maurer Espinosa.