El gobierno federal determinó la implementación de una estrategia para proteger a los candidatos a algún cargo popular de ataques, para garantizar que las elecciones se desarrollen de forma “libre y limpia”, destacó el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Un plan para darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses”, dijo el presidente.

En este sentido, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) manifestó que desde septiembre de 2020 a febrero de 2021 se presentaron 73 delitos contra precandidatos y aspirantes, de estos, 64 fueron víctimas de homicidio.

Por lo anterior la secretaria dijo que en este programa será voluntario y sólo aquellos candidatos que lo deseen, recibirán protección. Explicó que en este plan participarán la SSPC, la Secretaría de Gobernación, la Consejería de Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.

“El tema que más ocupa es el instruido por el presidente, respecto a prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco”, afirmó la funcionaria federal.

Este plan contempla establecer mesas de trabajo con la Segob, la SSPC, partidos políticos y las fiscalías para compartir alertas que permitan prevenir casos de candidatos con vínculos delincuenciales.

Icela Rodríguez dijo que se establecerán protocolos territoriales especializados, según el nivel de riesgos e incidencia delictiva, los cuales serán evaluados cada semana para determinar en qué zonas se requiere más apoyo.