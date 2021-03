Al menos 60 trabajadores del Hospital General de Huauchinango pidieron la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para relevar a los directivos, José Wilibaldo Martínez Domínguez, Nieves Fuentes Garrido y Ángel Alberto Ríos Ibarra, pues acusaron presunto desvío de recursos y hostigamiento laboral.

Por medio de un documento que hicieron llegar a Intolerancia Diario, los inconformes señalaron que los funcionarios quienes fueron asignados en sus cargos en la administración de Rafael Moreno Valle, además, son operadores electorales del Partido Acción Nacional (PAN).

En el documento, detallan que el presunto desvío de recursos consiste en el tema alimentario, es decir, “los Recurso de Alimentos para Víveres del periodo comprendido del 15 de diciembre al 31 de Diciembre 2019 por la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil Pesos 00/100 m.n.) donde el contador Ángel Alberto Ríos Ibarra realiza la comprobación del recurso con facturas de diversos proveedores, se anexan como soporte de comprobación, notas de remisión con la misma marca y formato elaboradas con la misma letra, insumos que no llegaron en su totalidad al Almacén de este Hospital, dichas compras autorizadas por el Director del Hospital”, (sic).

Los inconformes manifestaron que ya han realizado las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de que sean destituidos, pues “la situación que se está viviendo es por años, han estado estos directivos corruptos y que seguimos con esas mafias, por eso pedimos la ayuda e intervención del gobernador para que volteen a ver”, dijo en entrevista una de las denunciantes, quien prefirió reservar su nombre por temor a represalias.

Por otra parte, acusaron presunta negligencia médica por parte del director del Hospital General de Huauchinango, pero además de hacer supuesto negocio con los pacientes que llegan a esta institución pública, y es que se explicó el caso de Joselyn, una menor a quien se le negó atención en el nosocomio público para trasladarla a una clínica privada, donde fue operada por José Wilibaldo Martínez Domínguez, director del hospital.

“Joselyn de 14 años, quien acudió al Hospital General para su atención el día 14 de Julio esperando 11 horas para ser intervenida quirúrgica por una apendicitis, al no contar con cirujano durante la jornada realizan queja en el teléfono rojo por la falta de capacidad resolutiva, teniendo que llevársela a una clínica particular donde fue intervenida sorpresivamente por el director del Hospital General, Dr. José Wilibaldo Martínez Dominguez, quien cobro 47,000 pesos. Así como este caso, se han observado repetidamente esta falta de ética profesional al llevar al hospital a pacientes particulares que ya no cuentan con la economía o bien al permitir altas voluntarias por falta de equipo quirúrgico” (sic), se denunció.

Los inconformes acusaron que los funcionaros fueron solapados por los exgobernadores, Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad: “Ha contribuido con gobiernos anteriores, en coalición del jefe Jurisdiccional Enrique Vigueras en el sexenio morenovallista, para destituir de su puesto a 3 compañeros de base hace 7 años” (sic), se explica en el documento.

Irregularidades en la aplicación de las vacunas

Los quejosos no sólo pidieron la intervención del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues el documento redactado también va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que otra de las irregularidades que acusaron es que las vacunas contra el Covid-19 fueron aplicadas persuntamente al personal administrativo que no está en primera línea de batalla.

“La vacuna contra Covid-19 de Pfizer e indicada en los lineamientos técnicos para personal de primera línea no fue ejecutada como fue indicada. En este hospital se dio prioridad a personal administrativo que tiene amistad con el director del hospital Dr. José Wilibaldo Martínez Domínguez o el administrador Ángel Alberto Ríos Ibarra. Lo que se puede constatar en los registros de la brigada de vacunación de Bienestar o Sedena para comprobar que ya cuentan con las 2 dosis, sin tener contacto con pacientes Covid” (sic), señalan.

Por lo tanto, pidieron la intervención de Barbosa Huerta para revisar las supuestas irregularidades en el Hospital General de Huauchinango, pues incluso ya hay quejas ante las instancias gubernamentales.