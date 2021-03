El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la colocación de vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional no es “por miedo”, sino para prevenir provocaciones y evitar que se vandalice el inmueble.

“Si vandalizan el Palacio Nacional ¿qué imagen se da en el mundo? Que no se confunda, no es miedo, no es por eso que se están poniendo esas bardas; es para que no haya provocación”, explicó.

Durante su visita a Yucatán, el mandatario enfatizó que es muy difícil despintar los edificios porque esto incluye tener que solicitar un permiso ante el INAH.

“No se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos, es mejor protegerlos”, aseguró.

Aseguró que en el país no se impide el derecho a la manifestación pero que se tienen que evitar provocaciones.

“No se impide el derecho de manifestación, todo el que quiera lo puede hacer, incluso de gritar y hasta insultar todo eso tiene que ver con la libertad y está prohibido prohibir pero sí tenemos que evitar las provocaciones”, señaló.

Recordó que el año pasado, durante la manifestación, se lanzaron bombas molotov contra las puertas de Palacio Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital