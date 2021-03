El gobernador, Miguel Barbosa, ordenó el retiro de las vallas en las principales calles de la capital ante las marchas por el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, responsabilizó al ayuntamiento de Puebla de cualquier daño que se pueda causar, pues hay una presunta intentona de enviar a un grupo de choque para desestabilizar estos actos.

“En el gobierno del estado doy la instrucción de quitar las vallas que puso y retirarse todos, que todo quede bajo el cuidado del ayuntamiento y de lo que ocurra que quede bajo responsabilidad del ayuntamiento, es la instrucción que estoy dando para que se retiren todas las vallas porque lo que nunca voy a poner en riesgo es la seguridad de las personas, no sea que se quiera fabricar en la irresponsabilidad en la que se actúa de un problema de conflicto y de choque”, dijo el mandatario local.

En conferencia de prensa virtual, el jefe del Poder Ejecutivo estatal refirió que las vallas se mandaron a poner para resguardar los monumentos históricos, sin embargo, ante las declaraciones y la presunta intentona por parte del ayuntamiento de Puebla de enviar a grupos de choque en las marchas de las mujeres, ordenó retirar a elementos policiales y las vallas.

“Observo un riesgo de confrontación que va a llegar al punto de que manden a elementos de las fuerzas del orden del ayuntamiento a querer crear una confrontación con las fuerzas del orden del estado por esa idea de querer decir que desde ahí es el único lugar que se lucha en favor de la igualdad de los géneros”, refirió el mandatario local.

A favor de la libertad

El gobernador, se pronunció por la libertad de las mujeres de marchar y expresarse de forma libre, también envió un mensaje a las mujeres con menos poder adquisitivo. Afirmó que desde su gobierno se llevan a cabo acciones para favorecer a las que menos tienen, pero también se trabaja a favor de la equidad de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el jefe del Poder Ejecutivo estatal reconoció a las mujeres, sus luchas y la labor que cada una desempeña, desde los hogares y profesionistas, en actividades del campo, como empresarias y a quienes están al cuidado de sus hijos.

“Es una lucha en contra de la desigualdad, en donde la violencia en contra de las mujeres, la marginación y muchas otras cosas que por mucho tiempo ha existido se están acabando y se están eliminando, todos formamos parte de este esfuerzo, no hay que sentirse nadie mujer, hombre, dueños de la representación de todo un género, no, es muy diverso esto. Somos 6.5 millones de poblanos y de ellos el 53 por ciento son mujeres, esa enorme representación que alguien diga que la tiene, no es por ahí, creo en todas las luchas y las comparto”, dijo el mandatario local.

Cabe resaltar que en la administración estatal más del 50 por ciento de las personas que conforman el gabinete son mujeres, el más reciente nombramiento fue el de Ana Lucía Hill Mayoral, como titular de la Secretaría de Gobernación.