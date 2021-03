El comienzo de Semana Santa es preocupante por la tercera ola de contagios de Covid-19 presente en México, advirtió el encargado de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, al anunciar una serie de operativos en favor de los ciudadanos.

Las acciones de higiene, dijo, se reforzarán para prevenir la proliferación de casos de SARS-CoV-2, además la población y visitantes observarán a personal de la dependencia informando, suministrando gel antibacterial y cubrebocas.

"Vienen días festivos, serán muy largos y si en este momento nos empezamos a acostumbrar a no llevar a cabo las medidas sanitarias, en Semana Santa vamos a tener más complicaciones, más casos de enfermos y muertes de personas, después del regreso de semana santa, muchas personas que saldrán van a traer el virus con ellos no sólo a Puebla sino a todos los lugares que visiten, pero no saben por ser asintomáticos y esto representa un reto enorme para todos, por eso es necesario reforzar las acciones preventivas de uso de mascarilla, gel antibacterial y lavado de manos constante".

Bajo ese panorama refrendó que se ha confirmado que visitantes de otros estados y del mundo están viniendo a contagiar a los poblanos, pero especialmente a los adultos mayores.

Ante esa perspectiva reveló que 619 trabajadores del ayuntamiento se han contagiado de Covid-19, mientras 36 han casos han sido decesos, 83 más están activos y existen 28 sospechosos.