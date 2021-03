Al firmar la Agenda por las Mujeres, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la secretaria general, Isabel Merlo Talavera, advirtió que por la cadena patriarcal que se mantiene a pesar de que las mujeres llegan a posiciones decisorias, no avanzan por el control que existe.

Durante el acto celebrado en la sede estatal del PRI, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la secretaria general, advirtió que se han dado pasos hacia atrás en el tema de la paridad e igualdad, y señaló que lo importante es el romper la cadena patriarcal, que es un tema que debe ocupar a toda la sociedad.

En el evento donde estuvieron aspirantes a las candidaturas y el dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina, insistió que quienes tienen alguna responsabilidad, ya sea por elección o en la administración pública, tienen que terminar con esa cadena.

En compañía de valiosas mujeres de nuestro partido, firmé la “Agenda por las Mujeres” en la que nos comprometemos con la paridad de género, así como incluirlas en encomiendas estratégicas y tolerancia cero a la violencia contra ellas, porque sus causas ¡son las del @PRIdePUEBLA! pic.twitter.com/1ihIypyFvu — Néstor Camarillo (@NestorCamarillo) March 8, 2021

Señaló que no basta con llegar a las posiciones, sino tener participación y les pidió no dejarse someter o pensar en el qué dirán si "hago un numerito" y ser conscientes de lo que les toca.

En su mensaje se refirió a los aspirantes presentes y les indicó que en la campaña hay que ir a hablar del Covid-19, pues señaló que la pandemia "tiene a la mujer tronándose los dedos".

Aseguró que ellas fueron las primeras despedidas a causa de la crisis, y el PRI debe volver con el tema de las mujeres, el sector mayormente vulnerado por la pandemia.

Comentó que el proselitismo que se haga tiene que llegar a la gente pues no elección común y corriente, es un reto enorme por las consecuencias, gran sensibilidad de los candidatos y candidatas, para comprometerse.

“Hay que vivir la histórica elección de 2021, pero hay que ir por el compromiso, requiere de la sensibilidad, ir en busca de las mujeres.”

Volverán retratos de expresidentes

En su participación pidió que en el salón de los expresidentes se pongan las fotografías de quienes han sido secretarias generales, pero además poner nuevamente las fotos de quienes fueron presidentes y dejaron el PRI, pues algo o mucho aportaron y no se puede no borrar la historia del partido

En tanto el dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina, hizo un reconocimiento a Sandra Montalvo y Xitlalic Ceja, quienes serán candidatas a diputadas, y señaló que las mujeres no deben de tener límites, que no sea por cuota sino que llegan a una candidatura porque se lo han ganado, no por regalos.

Camarillo Medina reconoció que en 2018 el PRI perdió por la improvisación, pues las mujeres fueron obligadas a cubrir los espacios de género, pero de ahora en adelante ni una mujer más será enviada a perder.

De la galería de los expresidentes, Néstor Camarillo, indicó que desde su llegada se preguntó el porqué habían retirado los retratos e indicó que se buscará que no se violen los estatutos y las imágenes vuelvan, ya que se está en el proceso de reconciliación.