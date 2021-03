El día de ayer se dio a conocer la lamentable noticia que Ricardo González Gutiérrez conocido como “Cepillín”, había fallecido a la edad de 75 años de edad, tras ser hospitalizado la semana pasada por una fuerte lesión en la columna, así como otros problemas de salud.

El mundo del espectáculo y cientos de fans del también llamado “Payasito de la Tele” están de luto por la muerte de uno de los personajes más queridos de varias generaciones.

Foto: Cristopher Damián

Recordando

Cabe decir que tras complicaciones cardiacas y de neumonía, luego de ser operado de la columna vertebral en el Corporativo Hospital Satélite, en la noche del pasado domingo Cepillín fue intubado y llevado a terapia intensiva, así lo dio a conocer uno de sus hijos en la cuenta de Facebook de Cepillín.

Pero el historial de salud de Ricardo ya había tenido serios problemas anteriormente, su problema de tabaquismo lo llevó a tener tres infartos, uno de estos fue en Puebla cuando iniciaba gira en el 2005 instalado con su carpa en Mayorazgo (al sur de la ciudad).

Tras parar funciones y temporada, Ricardo estuvo unos días en la ciudad hasta que se restableció, sin embargo, posteriormente dos infartos más lo mantuvieron fuera de los escenarios y las carpas.

Foto: Cristopher Damián

Con su último ingreso al hospital donde fue intervenido de la columna vertebral, se descubrió que el artista tenía un cáncer avanzado. Desgraciadamente sus problemas de salud se gravaron ocasionando la muerte de tan querido personaje.

Del circo y su última visita a Puebla

A principios de marzo del 2018, se anunció la gira del adiós de Cepillín quien regresaba al circo en compañía de sus hijos Ricardo González Jr. y Roberto González, si bien es cierto que Cepillín trabajó en muchas ocasiones con sus hijos y sus personajes de estos, (Franky y Cepi), recordando su programa “Súper sábados Cepillín”, en 1990 en su natal Monterrey, esta gira del adiós era especial para varias generaciones.

Foto: Cristopher Damián

Puebla era de los estados afortunados al contar con la gira, la cual arrancó funciones el viernes 16 de marzo del 2018 con una gran carpa ubicada frente a Plaza Angelópolis, las funciones en su mayoría fueron agotadas.

El espectáculo en general era bueno, divertido y más; pero la gente que asistió tenía solo una meta, ver a su ídolo Cepillín, saludarlo, tomarse fotos y pedir el autógrafo.

Hay que resaltar que cada función fue un éxito y el objetivo por parte de Cepillín fue cumplido, así como el de cientos de sus fans que además llevaban a sus hijos para que conocieran a su payasito consentido. Importante decir que esta gira se llevó a cabo luego de trece años de no presentarse en Puebla Cepillín.

Foto: Cristopher Damián

La entrevista

Días antes del debut de “El Circo de Cepillín”, este medio tuvo la oportunidad de entrevistarlo recordando para esto algunas de las frases emotivas de esta entrevista con Ricardo González:

“La primera vez que estuve en Puebla fue en 1977, la última vez hace 13 años que trabajando me dio un infarto donde fui atendido en la Beneficencia Española”.

Cepillín recordó también que en Puebla vivió muchos años su hermano y sobrinos quienes fallecieron en un accidente trágico de avión. También destacó que en la Angelópolis tiene muchas amistades desde joven. “No bromeo cuando digo que venir a Puebla es venir a mi segunda casa”.

Foto: Cristopher Damián

En aquella ocasión destacó que como siempre daría lo mejor de su show en el circo: “Aunque tengo 72 años, el público verá un gran show en esta nueva temporada de mi circo, por eso espero que los niños nuevos conozcan a Cepillín, el payaso favorito de su mamá, papá e incluso abuelos”.

Al preguntar a Cepillín sobre los cambios del circo ya que no se permiten más animalitos dijo: “Ojalá todos los animales que quitaron del circo estuvieran en África, pero desgraciadamente están regados y muchos de ellos muertos”.

Continuó: “Los del Partido Verde quitaron el trabajo a más de 5 mil familias que vivían del Circo, el Verde no sabe de circos, desde la antigua Roma había animales en el circo, ahora bien si querían ayudar, debieron mandar veterinarios o pasantes para apoyar a los circenses en sus cuidados, pero no, solo hablaron de maltrato cuando en la mayoría de circos se les cuidaba a los animales, se les alimentaba con lo mejor, es más esos animales son de circo, su habita es el circo porque nacieron en este y los arrancaron dejándoles sin su familia que los quería, desgraciadamente muchos murieron ya”.

Cuando se le cuestionó su sentir de ser tan querido dijo: “Mucho de esto le debo a los medios de comunicación que siempre me apoyan, pero también a la parte moderna de las redes sociales, tengo junto con mis hijos un canal de Youtube y tenemos muchos seguidores afortunadamente, siempre estaré agradecido de tanto amor del público y solo puedo decir que son bien correspondidos, el día que me vaya me quedo con ustedes y mis hijos continuarán mi legado ahora con mis nietos”.