Luego de ser denunciada ante las autoridades de la Ciudad de México, Yoseline "N", conocida en YouTube como “YosStop”, respondió a las acusaciones en redes sociales a través de un video en su canal.

En dicha grabación, la influencer y youtuber aseguró que fue víctima de linchamiento mediático en los últimos días, sin embargo, expuso que confió en el actuar de las autoridades, luego de que fuera denunciada por el presunto delito de pornografía infantil.

“He sido señalada, acusada y difamada. Decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble”.

La youtuber se defendió de todas las acusaciones y señalamientos en su contra asegurando que su canal es de crítica social.

“Este canal es de crítica social. Todo lo que comentó es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja, algo que les sirva, que los haga reflexionar y pensar. Dicen que yo compartí un video nopor y que también lo tenía almacenado. Repito: mi contenido se basa en temas que ya están en redes sociales. ¿Dónde yo compartí ese video?”

La influencer destacó que no puede ahondar en el tema por recomendación de sus abogados y con el fin de no entorpecer las investigaciones.

"Con los años mi contenido ha evolucionado. Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente”.

Finalmente, recalcó que jamás se burló de la agresión sexual que sufrió la joven -que en ese momento era menor de edad- y reiteró que no tuvo ni filtró alguna prueba de lo dicho en su video.

“No me burlé de la violación, pero aún así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades”.

Hace unos días, mediante las redes sociales se dio a conocer una denuncia contra "YosStop" junto con Patricio “A”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A” y Nicolás “B”, tres de ellos, acusados por violación equiparada contra la joven identificada como Ainara “S”.

La denuncia fue presentada por el bufete jurídico Shütte y Delsol Gojon Abogados y compartida por Abogadas Organizadas ITAM en Twitter para exigir justicia por la víctima.