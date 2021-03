La tarde del lunes, en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, policías fueron suspendidas luego de detener y esposar de manera injustificada a una fotorreportera que realizaba su trabajo al interior del Metro.

Tras los hechos, la reportera publicó en su cuenta de Twitter un fragmento del video en que se ve a las oficiales mientras la mantienen encapsulada.

“Tú me estás pegando, tú me estás pegando, no me pegues, no me pegues”, gritó la mujer policía.

Al final, las uniformadas terminaron por ser suspendidas y ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ya investiga los hechos.

Al respecto, la comunicadora escribió: “Hechos lamentables de ayer. La policía que debe cuidarnos, me sometió y golpeó, todo para esposarme, y despojarme de mi equipo (el cual recuperé). Al seguirlas para obtener imágenes de quienes me agredieron esta policía fingió ser golpeada. Observen”.