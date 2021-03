El gobernador, Miguel Barbosa, pidió diálogo entre el ayuntamiento de Puebla y comerciantes inconformes con la demolición del mercado Amalucan, luego de que esta mañana los locatarios acusaran la colocación de estructuras para carpas en donde serían ubicados para hacer los trabajos de remodelación.

Tras el operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el mercado Amalucan, el gobernador se pronunció por el “diálogo, no puede empezarse esa obra, sin dialogar, sin acordar, sin establecer acuerdos, no es así como se construye un avance social. La posición de nosotros es dialogar, para poder evitar confrontaciones, exhorto a la autoridad municipal a que se siente a dialogar con los comerciantes de las dos partes porque según estoy informado hay un grupo que apoya la obra y hay otro grupo que no apoya la obra, que formen un acuerdo”, dijo.

El mandatario local dijo que en todo caso debe firmarse un acuerdo entre el grupo inconforme con la demolición del mercado y quienes avalan las obras que pretende Claudia Rivera para destrabar el conflicto que prevalece desde hace varias semanas y que esta madrugada alarmó a los comerciantes, ante la presencia de varios elementos de seguridad.

“Que se firmen documentos donde se asegure que todos van a tener un espacio, de eso se trata no de crear polos de interés donde grupos de comerciantes se apoderan de un mercado”, dijo el mandatario estatal, quien reiteró que el acuerdo con la Sedatu no es la demolición del mercado, pues ese es un tema del ayuntamiento de Puebla.

“De lo que tenemos noticias es que quieren demoler el mercado y eso es municipal, la construcción del nuevo mercado, eso forma parte del acuerdo con el titular de Sedatu, a través del titular Daniel Fajardo en el sentido de que se presentaría de inmediato la solicitud inicial y que el complemento de papeles se llevaría a cabo en un mes y después se expedirían los permisos correspondientes, pero de la nueva obra, pero de la demolición es un asunto municipal, por eso tienen que dialogar para poder evitar una confrontación”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal puntualizó que los comerciantes de Amalucan lo que quieren es la garantía de un espacio para desarrollar su trabajo, por lo que reiteró que el ayuntamiento de Puebla debe privilegiar el diálogo con los comerciantes.