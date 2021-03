Con sólo 25 diputados de 41 diputados inició la sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado, donde dos suplentes más rindieron protesta al cargo para ocupar los espacios de legisladores que dejaron vacantes quienes se fueron a buscar una candidatura para reelegirse o brincar a una presidencia municipal o diputación federal.

En la sesión pública virtual la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Muciño Muñoz, tomó la protesta a Rosa María Aguilar Palafox y José Antonio Zacaula Martínez para formar parte de la LX Legislatura.

Señaló que estos diputados asumieron las responsabilidades que tenían en el Poder Legislativo los diputados Mónica Lara Chávez (PT) y Uruviel González Vieyra (Compromiso por Puebla).

En esta misma sesión Pablo Candelario Hernández Flores, Abundio Sandre Popoca y Gerardo Fernández Pérez, formalizaron su adhesión a los grupos legislativos del PRI, PRD y Morena, respectivamente.

Con la toma de protesta suman 8 los diputados suplentes que llegaron al Congreso de Puebla en las últimas dos semanas para cubrir los espacios de los propietarios que buscan ir a campaña y competir en las urnas el próximo 6 de junio.

Respaldo a las mujeres

Durante la sesión, los diferentes grupos legislativos hicieron un posicionamiento por el Día Internacional de la Mujer y advirtieron que la violencia en su contra va en aumento, pero también condenaron los actos vandálicos de generados por un pequeño grupo.

Al hacer su posicionamiento por el Día Internacional de la Mujer, el diputado Juan Pablo Kuri Carballo señaló que es momento de erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres y en ello se comprometió como legislador.

"Hoy en Puebla, las mujeres anhelan el cambio y es sencillo entender las razones: el 63 por ciento de la población analfabeta son mujeres. El 62 por ciento de las personas sin escolaridad son mujeres. El salario promedio mensual de las mujeres es 30 por ciento menor al de los hombres, 3 de cada 10 hogares son dirigidos por mujeres, 9 de cada 10 mujeres se siente insegura en el estado. Cada día, niñas, adolescentes y mujeres viven en riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Desde que inició el confinamiento por el Covid-19, los datos lo demuestran".

Señaló que en Puebla, sólo en el mes de enero se denunciaron 654 casos de violencia familiar.

En tanto la representante del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, al referirse a la conmemoración lamentó que la Cuarta Transformación no haya respondido a sus posicionamientos feministas

“Los derechos de las mujeres siguen reprimiéndose, siguen limitándose. Se usan las instituciones con ese fin. Vimos ayer manifestaciones enérgicas contra el Congreso del Estado de Puebla. Detrás de esas acciones hay un claro mensaje, algo deben entender los diputados y diputadas de Morena y sus aliados: el Congreso no debe utilizarse con fines electorales, el Congreso no debe utilizarse como escenario de violencia política de género por diputados machistas, intolerantes, que con sus descalificaciones buscan agredir, discriminar a la mujer, a la mujer diputada. El Congreso no debe utilizarse para proteger a este tipo de diputados que insultan y que discriminan".