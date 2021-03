Mientras continúa la vacunación a personas mayores de 60 años en Tehuacán, personal del Centro de Salud acusó que no ha sido inoculado a pesar del riesgo que corren de contraer Covid-19.

“Cada uno se echa la bolita, no nos dan una respuesta, cuando pedimos la vacuna”, dijo una enfermera a medios locales, acompañada de sus compañeras en la protesta.

Señalaron que son entre 30 a 45 personas o empleados del Centro de Salud que no han sido vacunados, por lo que pidieron el apoyo a las autoridades federales.

“Hace falta que se vacune a todo el personal que son administrativos, de limpieza, promotores, laboratorios”, dijeron médicos al referir que también atienden a pacientes con el coronavirus SARS-CoV-2 que produce Covid-19.

“Somos el primer contacto, laboratorios no se han vacunado y tienen alto riesgo, que nos digan si o no nos van a vacunar y por qué, seguiremos laborando aunque nos sentimos desprotegidos".

“Tenemos familias, tenemos adultos mayores, mi esposa es diabética, ya hubo un fallecimiento de un compañero y de familiares”, insistió un médico.

“Todos atendemos pacientes desde filtros, ahorita se los llevaron porque está la vacunación, los de Insabi nos dicen que en la Jurisdicción (Sanitaria) no nos contemplaron, en la jurisdicción dicen que fue Insabi, hacemos un llamado para que se gestione una buena coordinación”, dijo.

La vacunación

Finalmente, hubo fluidez y espera corta en Tehuacán, luego de que el primer día de vacunación contra coronavirus fue muy sufrido para las personas de más de 60 años de edad, quienes tuvieron que esperar hasta seis horas para inocularse.

Para este martes, ya no hubo retraso en la llegada de las vacunas Pfizer a cada una de las sedes en Tehuacán, lo que provocó que la jornada de inoculación no demorara.

El lunes se aplicaron más de 4 mil vacunas de las 27 mil que envió el gobierno federal y las que son aplicadas bajo la coordinación del Instituto para el Bienestar (Insabi).

El lunes, desde las 8 de la mañana se tenía contemplado arrancar con la aplicación, sin embargo, pasaron las horas, mientras la fila de quienes tenían turno iba creciendo, al igual que la molestia de los familiares de abuelitos que llegaron desde muy temprano.

De acuerdo con Jesús Romero Silva, delegado de Programas Federales en Tehuacán, el atraso no fue responsabilidad de la Secretaría de Bienestar, ya que la entrega viene resguardada por la Sedena y al no contar con custodia para resguardar el agente biológico no se pudo trasladar inmediatamente.

Pasaron más de cinco horas para que la vacuna llegara a la primera sede, el Centro Escolar Presidente "Venustiano Carranza", donde la fila abarcaba ya varias cuadras.

En cuanto a la organización, participan más de 500 personas, desde Siervos de la Nación, voluntarios, ayuntamiento, entre otros.

Posteriormente, se repartió en los otros puntos como la clínica del ISSSTE donde aplaudieron el arribo.

Las autoridades afirmaron que se iba a cumplir con la meta, mañana el horario será normal, desde las 8 de la mañana conforme la entrega de turnos previamente.