Consentido de los jóvenes, al artista ganador del Latin Grammy y actual nominado al Grammy Americano, Camilo, está presentando su esperado segundo álbum bajo el título de “Mis Manos”. El material incluye siete canciones inéditas, más éxitos, así como las colaboraciones de Evaluna Montaner, El Alfa, Los dos carnales entre otros.

De “Mis Manos” y las colaboraciones

Camilo el cantautor y productor colombiano, continúa su ascenso vertiginoso este 2021 con el lanzamiento de su esperado segundo álbum “Mis Manos”.

Y como no sería esperado este material, si su primer álbum “Por primera vez” fue todo un éxito, canciones como “Favorito”, “Tutu” y colaboraciones con Pedro Capó y Shakira, hicieron que sus temas fueran grandes éxitos radiales.

Ahora en “Mis Manos”, presenta 11 canciones que explora todos los lados de su identidad. “Todo en este álbum está escrito, producido, grabado, tocado y tachado con mis manos. Al pasar de los días estoy más convencido que Dios me creó con sus manos y me hizo a mano con propósito y con intención. Y si yo estoy creado a su imagen y semejanza entonces toda su herencia está en mi creatividad, en mi intuición y en mis manos como instrumento de todo eso que convierto en canción”, dijo Camilo.

Hay que recordar, que en los últimos meses de 2020 y principio de 2021, se empezaron a escuchar los primeros temas de “Mis Manos”, con los lanzamientos de “Vida de Rico” [Disco de Platino + Oro en México], “BEBÉ” [Disco de Oro en México] con la estrella dominicana El Alfa y el más reciente “Ropa Cara” [Disco de Oro en México].

Los tres sencillos lograron entrar en el ‘Global Top 50’ de Spotify y se ubican actualmente en múltiples listados de Billboard incluyendo Hot Latin Songs, Latin Rhythm Airplay, Latin Pop Airplay y Tropical Airplay, por mencionar algunos. En cuanto a los videos de cada tema, registran más de 760 millones de vistas combinadas en YouTube.

El cuarto y actual sencillo del álbum es “Machu Picchu”, una tema sensual y romántico que cuenta con la colaboración de la artista y actriz venezolana Evaluna Montaner, este se lanzó el 1 de marzo junto a un hermoso video dirigido por ella y Santiago Achaga, mismo que se colocó en el #1 de Tendencias de Youtube en México y 15 países más.

Otras colaboraciones de este segundo disco incluyen a la agrupación norteña Los Dos Carnales en “Tuyo y Mío” y a los galardonados artistas venezolanos Mau y Ricky en “Rolex”.

Se destaca de “Mis Manos”, que el álbum, ha ampliado su exploración de géneros estando presentes el pop, la champeta, la cumbia, el urbano, el corrido y el folclore colombiano; tocando también una variedad de instrumentos como la guitarra, el cuatro, el ronroco, el charango y el piano.

Además, Camilo le obsequio a La Tribu una serie de visuales en su canal oficial de YouTube, dirigidos por Evaluna Montaner y Cristian Saumeth, que reflejan el espíritu de cada una de los temas.

En cuanto a los tracks de “Mis Manos” en total son 11 canciones: 1. Millones, 2. KESI, 3. Manos de Tijera, 4. Mareado, 5. Tuyo y Mío con Los Dos Carnales, 6. Rolex - con Mau y Ricky, 7. Machu Picchu - con Evaluna Montaner, 8. Ropa Cara, 9. Vida de Rico, 10. BEBÉ - con El Alfa 11. 5 pa las 12.

Del artista

Camilo en poco tiempo, se ha dado a conocer por sus composiciones y una sensibilidad intuitiva.

Nominado al Grammy americano este año y ganador del Latin Grammy en 2020, es considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop de su generación, con más de cinco mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo.

Fue nombrado por Billboard como uno de los 15 Latin Artists to Watch del 2020 y aclamado por la revista Paper como uno de los 12 Latin Artists to Stream Right Now.

Con su primer álbum “Por Primera Vez”, debutó en el #1 en la lista de Latin Pop Album Chart de Billboard y certificó platino en cuatro países incluyendo Estados Unidos y en México la certificación Doble Platino+Oro.

El álbum también incluye el hi t internacional "FAVORITO" que alcanzó la posición #29 en el Top 200 Global de Spotify, re gistró 935 millones de reprodu cciones y más de 365 millones de vistas en YouTube.

Aunado a todo esto, se suman las colaboraciones como la de Rauw Alejandro en “Tattoo Remix”, que alcanzó posición #1 en la lista Billbo ard Latin Rhythm Airplay, así como un dúo explosivo “ Despeinada” junto a Ozuna.

Otras colaboraciones están “El Mismo Aire” con Pablo Alborán, “Titanic” con Kany García, y “Avioncito de Papel” con Dani Martin. Antes de su internacionalización, Camilo escribió éxitos para artistas como Bad Bunny, Becky G y Natti Natasha.

Actualmente Camilo cuenta con más de 22 millones de seguidores en Tik Tok, 20 millones de seguidores en Instagram y 12 millones de suscriptores en su canal de YouTube.