La violencia contra las mujeres ha mostrado un sinfín de episodios y la política no se ha quedado ajeno al tema, pues Josefina Vázquez Mota aseguró recientemente que los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón ejercieron violencia de género contra ella cuando fue la candidata por el PAN a la presidencia de México en 2012.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró durante una plática de un grupo de mujeres convocadas por el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro en el marco del Día Internacional de la Mujer que ella no recibió el respaldo ni el respeto de los exmandatarios federales.

En dicha reunión, la senadora "exhibió" las actitudes que tuvo Vicente Fox hacia su persona durante la temporada electoral en la búsqueda de la silla en Los Pinos.

“El presidente Fox dijo que me iba a acompañar al segundo debate presidencial; la noche previa vi que entró un e-mail de su parte y me emocioné muchísimo, porque estaba segura que me iba a dar ánimo. Entonces abrí ese e-mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato; me parece que eso se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”.

Antes de contar una segunda anécdota, Josefina Vázquez Mota se disculpó con Margarita Zavala, quien estaba presente en la reunión.

La primera candidata a la presidencia por el PAN en la historia también dio a conocer la falta de empatía por parte de Calderón Hinojosa cuando aún era presidente de México.

"El día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me preguntó: ¿cómo te fue? Le dije: gané como 25 estados . Lo único que escuché del otro lado fue: déjame checar, porque yo tengo otros datos. Y así empecé esa noche del 5 de febrero”.

Pero no sólo fueron los expresidentes, pues la senadora por el PAN denunció a unos empresarios “muy conocidos”, quienes en una reunión sobre temas de seguridad y economía le cuestionaron por no llevar su anillo de matrimonio.

“Me dieron ganas de contestarle tantas cosas, nada más porque estaba en campaña me resistí, pero son las cosas que están pensando; estoy segura que a un hombre nunca le han preguntado por qué se le olvidó su anillo de casado (…) a las mujeres se nos ve con un rasero diferente”.

En ese sentido, Josefina Vázquez Mota aseguró que este tipo de anécdotas las comparte para que sepan las mujeres que están en la política a lo que se enfrentan pero afirmó que vale la pena.

“Aquí nadie nos regala nada, no es una concesión, no vamos a dar un paso atrás".