Un chofer de la plataforma Uber fue agredido por una mujer que dijo tener Covid-19. Ella le tosió en la espalda y golpeó al hombre, todo quedó captado en video y se ha viralizado.

El hecho ocurrió en California, Estados Unidos, y se observa a tres pasajeras que abordaron el vehículo en la parte trasera y una de ellas no portaba el cubrebocas, por lo que el chofer se negó a dar el servicio, lo que derivó en la agresión.

El conductor, Subhakar Khadka, denunció a medios californianos y autoridades que las mujeres reaccionaron de manera agresiva después de que les informara que no realizaría el viaje por no portar la mascarilla.

Agregó que tras descender del automotor una de las mujeres lo roció con gas pimienta para después toserle en la cara y amenazó diciéndole que tenía coronavirus.

Más tarde, una de las usuarias implicadas en los hechos publicó un video en el que dio su versión de los hechos y aseguró que estaba editado y que el problema lo generó el conductor.

Dijo que “para hacerla quedar mal”, el video fue editado, además denunció que Subhkar le lanzó un cubrebocas a la cara cuando ella se negó a usarlo.

Finalmente, dijo que las autoridades serán las responsables de determinar responsabilidades.

California anti-masker who coughed on a driver says she plans to sue Uber pic.twitter.com/IjlGs0wnRg