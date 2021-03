Un docente perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue denunciado a través de las redes sociales luego de justificar la violencia y los feminicidios al señalar que él mismo "torturaría mujeres para que le dijeran quién les paga por marchar".

A través de un video, los denunciantes mostraron el material en el que se escucha al profesor, identificado como Genaro Castro, de la Facultad de Contaduría y Administración, dando su punto de vista sobre las movilizaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El docente expone a sus alumnos su postura y cuestiona el porqué el gobierno no detiene a las mujeres que protestan.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarró una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero ‘te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo´”.

El docente de la UNAM se extendió en su postura y afirmó que si las mujeres mueren debe ser por alguna razón "justificada".

“Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”.

En el contexto de las fechas y tras sus declaraciones, el video no tardó mucho en hacerse viral.

Tras las miles de exigencias públicas, la UNAM emitió un comunicado en el que se dio a conocer que Genaro Castro Flores ya había sido “retirado del grupo” al señalar que esa clase de comentarios vulneran los principios y valores universitarios.