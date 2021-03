Ofreciendo siempre al público proyectos innovadores, la actriz y directora, Adriana Barraza, se prepara para su nuevo proyecto a cargo de la directora mexicana Gigi Saul Guerrero quien dirigirá “Bingo”, película que es parte del grupo de thrillers de terror y misterio de realizadoras y realizadores emergentes, que se lanzará este año exclusivamente por Amazon Prime Video.

La carrera de Adriana Barraza abarca más de 40 años en televisión y cine, es considerada una de las actrices latinas más influyentes de los últimos tiempos, así como una de las 100 actrices latinoamericanas más poderosas y solicitadas de la escena.

Del proyecto y Bingo

Después del éxito de la alineación de Welcome to the Blumhouse que se estrenó en octubre del año pasado, Bingo se une a la lista de lanzamientos para el 2021, que incluyen otros títulos como The Manor, Black as Night y Madres.

Bingo fue escrita por Shane McKenzie y Gigi Saul Guerrero, junto con Perry Blackshear y tiene como productores ejecutivos a Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman y Raynor Shima.

La cinta dirigida por Gigi Saul Guerrero, lleva a una trama en el barrio de Oak Springs, donde vive un grupo de fuertes y testarudos amigos de la tercera edad, que se resisten a ser gentrificados.

Su líder Lupita, interpretada por Adriana Barraza quien es la protagonista de la historia; los mantiene unidos como una comunidad y una familia. Pero lo que no saben es que su amado salón de bingo está a punto de ser vendido a una fuerza mucho más poderosa que el mismo dinero.

De su trayectoria

Adriana Barraza es una actriz y directora mexicana, que ha tenido logros como el ser nominada a los Premios de la Academia en el 2006, así como también se resalta, que fue ganadora del premio honor en los Platino 2018 celebrados en la Rivera Maya.

En un principio, Adriana inició sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Químicas, pero al descubrir su verdadera vocación se cambió de carrera.

Al poco tiempo de casarse se mudó a Chihuahua donde continúo sus estudios en el Departamento de Bellas Artes. En 1985 se trasladó a la Ciudad de México donde consiguió empleo en Televisa trabajando 10 años en el taller de perfeccionamiento actoral.

Su popularidad salta a la fama y es reconocida ya no solo por sus trabajos de docencia sino ahora por las cintas: Amores perros y Babel, previo a su nominación al Oscar en la categoría a Mejor Actriz de Reparto, Adriana fu candidata en la misma categoría en los Globos de Oro y el Broadcast Film Critics Association, así com candidata al Premio del Sindicato de Actores.

Entre sus trabajos destaca su filmografía, algunas de estas producciones son: La paloma de Marsella, Amores perros, La segunda noche, Babel, Rage, Arrástrame al infierno, Tres piezas de amor en un fin de semana, Te presento a Laura, Revolución, Thor, From Prada to nada, El cartel, Los 33, Cake, Guten Tag Ramon, Dora y la ciudad perdida, Rambo V: Last Blood entre otras.

En televisión se le recuerda en: Imperio de cristal, Bajo un mismo rostro, La paloma, La culpa, Alguna vez tendremos alas, Vivo por Elena, Locura de amor, Clase 406, Silvana sin lana, Al otro lado del muro.

Así como también en las series y unitarios: Mujer casos de la vida real, ER, Tiempo final, CSI: Miami, Capadocia, The Strain.

En la dirección se le reconoce su labor como directora de escena, artística y locación en: Nunca te olvidaré (segunda parte), Locura de amor, Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate, El manantial, Eva Luna, Sacrificio de mujer.