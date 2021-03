Hasta el momento el DIF Municipal ha entregado 108 apoyos económicos para cremación de personas fallecidas por Covid-19 y 67 para recargas de tanques de oxígeno, dijo la directora del organismo descentralizado, Silvia Jaime Hernández, al revelar que suman 108 solicitudes al corte del miércoles 10 previo.

El pasado martes 19 de enero la extitular del DIF, Mayte Rivera Vivanco reveló que los trabajadores del ayuntamiento donaron un millón 750 mil pesos de sus salarios para diversas ayudas a personas afectadas por el SARS-CoV2.

Las personas con familiares afectados por el Covid-19 cumplen con los requisitos de personas afectadas por tres mil 500 pesos y más de cinco mil para defunciones.

Los apoyos económicos son de tres mil 500 pesos para recargas de tanques de oxígeno para la recuperación de personas infectadas de SARS-CoV-2, los familiares deben presentar por escrito la solicitud, credencial del INE, comprobante de domicilio, acreditar el parentesco, receta médica y certificado de que se requiere la atención del oxígeno medicinal.

Además en conferencia de prensa virtual anunció que puede ser viable contar con recursos extraordinarios para apoyar a personas con problemas económicos derivados del Covid-19.

“Es cierto, este recurso se generó de las aportaciones voluntarias de quienes trabajamos acá, en la alcaldía, no quisiera comprometer al ayuntamiento, pero seguramente tendremos un recurso extraordinario si es que se supera la demanda del monto del millón 758 mil, los recursos están transparentados”.

Precisó que la revisión que desarrolla la Auditoría Superior del Estado (ASE) por los apoyos económicos donados por empleados de la administración municipal está en proceso, sin inconvenientes contribuirán a cada requerimiento solicitado por el árbitro fiscal del estado.

Pero subrayó que como este proceso aún no finaliza por contar con todavía con recursos, no pueden comenzar con un nuevo procedimiento.

“Este inicio de auditoría a estos apoyos donados, puesto que no iniciábamos con entrega sólo teníamos la documentación del origen del recursos que fue por aportaciones voluntarias; se entregó la documentación de que no se ha concluido los apoyos, está abierto y no concluye; no puede iniciarse una auditoría como tal, pero generamos los medios de verificación, existen lineamientos por contraloría, están en gobierno abierto y se está cumpliendo con cada uno de lo que solicita”.

Invitó a la personas con familiares enfermos o finados acercarse al DIF para beneficiarse con este programa en estos momentos críticos que aún continúa vigente y se proyecta hasta octubre.