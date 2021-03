El gobernador, Miguel Barbosa, recomendó a los comerciantes de Amalucan presentar denuncias en contra del ayuntamiento de Puebla por presunto abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, esto, tras las supuestas detenciones ocurridas la madrugada de ayer, cuando personas habrían sido detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y pasearlas en patrullas para informarles su detención por presuntamente alterar el orden.

El mandatario local recomendó a la autoridad municipal no perder el control, a “serenarse”, incluso se ofreció intervenir con diálogo para resolver este conflicto.

“Les recomiendo que no pierdan el control en el diálogo con los comerciantes que no usen ni granaderos o si no hay granaderos, policías municipales con vestimentas antimotines; no sabía que la Policía Municipal de Puebla tenía tanques, ya los exhibieron, ya los estuvieron ahí parados y con un propósito deliberado de provocar miedo, no es así como se va a lograr un acuerdo”, dijo el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que comerciantes han buscado apoyo por parte del gobierno del estado, pues temen por su patrimonio y seguridad.