En Oaxaca, la subdelegada de Bienestar, Aída Valencia Ramírez fue denunciada públicamente por “acaparar” vacunas contra el Coronavirus para entregárselas a los Servidores de la Nación y servidores públicos locales.

A través de redes sociales, exhibieron las capturas de pantalla y un audio de la funcionaria que preguntaba a sus subalternos quiénes no se habían aplicado la dosis contra el Covid-19.

En el audio solicitó a quienes se registraron con la ingeniera Yasira acudir al Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño para ser vacunados de manera urgente.

Exhiben a funcionaria por pedir a ‘servidores de la nación’ registrarse en una lista especial para recibir la vacuna COVID-19. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/UFFJolMGbl — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) March 12, 2021

Mientras que en la imagen puede leerse: “Compañeros, ¿quién no se ha vacunado?, ¿quiénes más no se vacunaron? Es urgente”, aclaró.

Actualmente, las vacunas sólo se aplican a los adultos mayores de 60 años, sin embargo, la subdelegada del Bienestar aseguró posteriormente que las dosis también están autorizadas en los lineamientos de la Estrategia Nacional de Vacunación.

“Muchas gracias a los amigos, a las amigas, por sus menajes, de solidaridad y cariño. Las vacunas a los servidores de la nación son autorizados en los lineamientos de vacunación contra el Covid-19 . Desde enero fueron atendidos mis compañeros y puedo asegurarles que yo no he recibido la vacuna, esperaré mi turno hasta que me toque. Linda noche a todos”, escribió.