El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que enviará al Poder Legislativo la terna para la designación de una magistrada en el Poder Judicial, tras el fallecimiento de Enrique Flores Ramos. Señaló que analiza los perfiles, pero su propuesta será que una mujer llegue a esa responsabilidad.

A su vez, lamentó que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) frene la renuncia del magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien además enfrenta denuncias penales por presuntos desvío de recursos y actos de corrupción cometidos en la administración panista de Rafael Moreno Valle Rosas.

El mandatario local refirió que una vez que el pleno del Poder Legislativo avale la renuncia de Cruz Bermúdez, a quien se le negó un amparo como parte del proceso penal que enfrenta, enviará la segunda terna para la designación de otro magistrado.

“Estamos preparando, tengo el propósito de que sea mujer, de que sea una jurista mujer la que se proponga por parte del Ejecutivo al Congreso del estado (…) la renuncia de Jorge no ha sido calificada por el Congreso, diputados panistas se han encargado de mantener una ausencia en la Comisión de Gobernación para no sacar el dictamen. No sé si en coordinación con Jorge Benito, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez”, refirió el mandatario local.

Ya en otro tema, el mandatario local confió en que la nueva magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt realice su labor apegada a la ley. “Darle la bienvenida y desear que el desempeño del TEEP sea institucional, un desempeño que garantice la justicia electoral para poblanos y poblanas en este proceso electivo 2021”, dijo el mandatario.

Y es que Idamis Pastor Betancourt llegó en el lugar de Fredy Erazo Juárez, vinculado a Cristian "N" alias “El Grillo”, su espacio fue impugnado, pues este cargo le corresponde a una mujer.