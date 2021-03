A un año de iniciada la emergencia sanitaria por el coronavirus en México, se ha dado a conocer un sinfín de métodos para crear conciencia entre la población que no siga las recomendaciones.

Desde amenazas y lanzar láminas, hasta la presencia de luchadores, son algunas de las formas en las que en México se hacen presentes las medidas sanitarias.

Muestra de ello ocurrió en la Central de Abasto de la Ciudad de México donde a quienes no llevaban el cubrebocas un grupo de luchadores los "atendía" aplicando llaves o salpicando desinfectante.

Con avisos y frases del pancracio, los luchadores invitaron a los usuarios y vendedores del mercado más grande de Latinoamérica a seguir las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios de Covid-19.

Al menos cuatro gladiadores exhortaron a quienes visiten este inmueble a estar preparados, pues de no hacer caso a las medidas sanitarias, estarán "en riesgo" de sufrir llaves, hurracarranas y otras artes de la lucha libre para ser consciente con la situación.

Professional wrestlers enforce the face mask rule at the Central de Abastos market in Mexico City. pic.twitter.com/1BDljcv953