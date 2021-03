El gobernador, Miguel Barbosa, exhortó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para que niegue las candidaturas y especialmente por la vía de representación proporcional a personajes presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, aunque no se refirió de manera concreta a alguien.

“Exhorto al PAN, a su dirección nacional, a que no proponga de candidatas en un espacio de representación proporcional a personas vinculadas con la delincuencia en el estado de Puebla. Ellos saben a qué nos estamos refiriendo, a que reflexionen y que hagan el análisis de los hechos que rodean en este caso particular; las acciones judiciales que existen, no veo cómo un partido político tenga que hacer esta propuesta. De manera cuidadosa lo digo, es nuestra posición, abierta y clara no debe ser así”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario local fue cuestionado en torno a la lista de candidatos del PAN, pues entre ellos hay personajes quienes enfrentan denuncias por diversas acciones presuntamente ilícitas, como Jesús Giles Carmona.

“Comenzamos a tener evidencias de la vinculación de grupos y personas vinculados a la delincuencia con partidos políticos que están en la búsqueda de candidaturas, control de zonas y todas las tenemos identificadas, no haré un señalamiento generalizado en este momento de personas que estén buscando candidaturas y que tengamos información de que tengan vínculos con actividades ilícitas pero lo voy haciendo cada vez que este fenómeno se presenta”, dijo.

Cabe señalar que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se han desarticulado a bandas delincuenciales, varios de los detenidos son vinculados a la familia de "Los Valencia".