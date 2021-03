Ante la negativa de algunos ciudadanos por usar gel antibacterial y tomarse la temperatura en la entrada de comercios y centros comerciales, el responsable de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, advirtió que se privilegiará la salud para evitar contagios de Covid-19 y a esas personas las invitarán a regresar cuando se apeguen a las reglas sanitarias.

Lamentó que existan reportes de representantes de comerciantes establecidos de personas que retan equivocadamente al SARS-CoV2, a pesar del elevado índice de contagios y casi 30 decesos diarios.

En conferencia de prensa virtual realizada para revelar el balance de cumplimiento del decreto de alerta máxima estatal, el funcionario refrendó que este fin de semana se notó poca movilidad de personas, pero reprobó que esto haya derivado por la salida de poblanos y poblanas a otros estados por el puente largo.

Ariza Salvatori pidió a la población a mantenerse en casa para lograr que los contagios disminuyan y se pueda regresar a la normalidad lo antes posible.

Sí cumplen

El funcionario municipal aseguró que a través de los operativos han notado que los comerciantes formales sí cumplen con las medidas sanitarias, pero en varias ocasiones los clientes potenciales no quieren usar gel antibacterial o tomarse la temperatura.

“Hay mucha gente que quiere ingresar a estos lugares pero no quieren que se les tome la temperatura en la cabeza, no quieren colocarse el gel, el comercio establecido quiere llevar a cabo estos protocolos pero la gente que ingresa no quiere seguirlos y seguramente los invitan a regresar después", detalló.

Acentuó que del ocho al 15 de marzo realizaron 10 exhortos, tres clausuras a diversos negocios, además, repartieron 300 cubrebocas y gel antibacterial.

Los establecimientos, reiteró, deben de contar con un filtro sanitario, ahí debe haber una persona tomando temperatura, dando gel y permitiendo la entrada a una sola persona.

Además los centros comerciales y supermercados tienen prohibido permitir el acceso a niños y adultos mayores de 60 años.

Pide a Iglesia menos actividades en Semana Santa

Dijo que han tenido pláticas con la iglesia para que "reduzcan" las misas y no se realicen varias de las actividades de la Semana Santa.

"Es momento para que la gente no salga de vacaciones, que la gente se quede en el municipio porque estamos importando y exportando el virus a otros lugares".