A través de un audio, el diputado y coordinador de bancada del PAN en el Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas fue exhibido al asegurar que podía gastarse el dinero público en “putas”.

Pese a que la declaración fue hecha en noviembre pasado, durante una reunión de la Junta de Coordinación Política la cual en aquel entonces presidía, hasta hace unas horas se ha dado a conocer y rápidamente se ha viralizado.

Durante la reunión se abordaba el tema de la fiscalización de parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a los legisladores locales, lo que provocó que Estrada Cárdenas se refiriera al auditor como su empleado.

“Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje”, señala.

En el audio de menos de dos minutos, el panista se dijo agraviado por los señalamientos del auditor por el uso del gasto público, lo que dio origen a la frase.

“Son mamadas (…) yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando” (sic), dijo.

“¿Quién se cree? (...) ¿Nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”

#Estados Filtran video donde se escucha al diputado, Javier Estrada Cárdenas asegurar que se puede gastar el dinero del Congreso como se le de la gana, "hasta con prostitutas". #jp 👇 https://t.co/YwU48qwJUr pic.twitter.com/Ir337W2Xc4 — La Silla Rota (@lasillarota) March 17, 2021

Tras quedar expuesto, senadores del PAN condenaron la declaración de Javier Estada y pidieron que el diputado local sea separado del partido.

"No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución", por lo que "solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación".