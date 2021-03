La exdiputada local y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de la capital, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Socorro Quezada Tiempo, advirtió que la elección interna para designar candidato o candidata está siendo manejada con tintes machistas, donde va a poner a las mujeres en desventaja.

En entrevista la aspirante indicó que no se va a bajar de la contienda a pesar de un entorno negativo e indicó que le tocó vivir cosas peores cuando fue perseguida por los gobiernos panistas.

De cómo se está realizando el proceso, indicó: “No puedo dejar de señalar que es un proceso inequitativo, pero así me inscribí y sabía de la situación, no me estaba enfrentando a dos personajes desconocidos, sino al hombre y la mujer del estado, una pertenece a un orden del gobierno que es una presidencia municipal, y el otro representa a un poder del estado tenga o no licencia”.

Advirtió que durante tres años (Claudia Rivera Vivanco y Gabriel Biestro Medinilla), tuvieron todos los reflectores, bien o mal tuvieron esa situación, sin embargo, a pesar de esta situación, decidió participar.

Socorro Quezada al hablar de sus posibilidades explicó: “Si bien es cierto las mediciones en conocimiento, no vengo bien posicionada, pues tengo tres años de ausencia partidaria, lo que sí tengo es una carrera política de toda la vida, entonces, a la hora de las mediciones voy a salir baja en conocimiento, pero si el partido hace bien las encuestas, y no de manera equivocada de quererme carear con él o ella, donde saldría perdiendo en conocimiento, pero si me ponen a mí, Socorro Quezada, careándome con cualquier candidata o candidato de otro partido, ahí los resultados podrían ser diferentes.”

El machismo

La aspirante comentó que hubo una filtración en el sentido de que serán dos mujeres y dos hombres quienes irán en la encuesta, aunque no es oficial, y advirtió: “lo que le diría a Morena, lo que estarían haciendo es fomentando el patriarcado y la cultura machista, porque si eso lo hacen en Puebla y lo están haciendo en todo el país, las mujeres vamos a estar en desventaja”.

Si en los 217 municipios reproducen el esquema de carear hombres con mujeres, se estaría en completa desventaja y pareciera que Morena quisiera lanzar 217 candidatos hombres.

Aclaró que el partido, junto con la Ley Electoral y los bloques de competitividad que estableció el Instituto Electoral del Estado de Puebla, debería hacer encuestas primero de acuerdo al género que le toca encabezar la planilla en cada municipio.

“Si a Puebla le toca hombre, deberían medir sólo hombres, si le corresponde mujer, deberían ser mujeres” .

Reiteró que ve la contienda inequitativa pero si hacen bien las mediciones, puede ganar la presidencia municipal de la capital.

Enfatizó que se deberá garantizar que exista piso parejo e igualdad de condiciones para participar en esta contienda interna de Morena para salir fortalecidos y enfrentar la elección intermedia con un proyecto sólido que garantice la continuidad de la izquierda.

“Soy una mujer que ha demostrado estar del lado correcto de la historia y no sólo en los últimos años sino toda la vida, en ese sentido confío que no habrá rudeza innecesaria. Estaré en la expectativa de cómo se desarrolla el proceso interno y por eso me registré”.