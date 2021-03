Anis, como se le llama de cariño, a dos meses de haber cumplido su centenario de vida, recibió la vacuna contra el Covid-19, por lo que ahora dice, "podrá salir a caminar al zócalo de Puebla".

Luego de un año en encierro por la pandemia, Ana María Vázquez Escamilla, finalmente salió al Centro de Salud de Momoxpan, donde le fue aplicada la vacuna Pfizer.

Nacida en enero de 1921, afirma no haber pasado algo como la contingencia mundial que ahora se vive, aunque en el año que nació ya estaba concluyendo la influenza española.

Maestra por más de 42 años, dijo en entrevista que temía enfermar de Covid-19, porque sabe que sería mortal y no vería más a sus familiares.

Con dos hijos, seis nietos y ocho bisnietos, se dice tranquila sin problemas luego de la vacunación, “sólo un dolor en el pinchazo, pero todo normal, como si no me hubieran vacunado”, dijo.

Por su edad, no tuvo que bajarse del automóvil en el que llegó, ya que gracias al apoyo del personal que estaba en la clínica fue vacunada inmediatamente para no hacerla esperar.

“Ando mal de mis piernas, me duele al caminar, entonces me dijeron que en el coche me venían a vacunar, aquí me tomaron la presión y me la aplicaron, me facilitó mucho, lo agradezco”, dijo.

-¿Qué le dice a la gente que todavía tiene miedo de vacunarse?

-Pues que no sea tonta, que ya que da Dios esta oportunidad que la aproveche, porque después se van a arrepentir.

“Primero tenía yo miedo, pero ya viendo las cosas digo no, me pongo en manos de Dios y lo que diga, pero si vine con gusto”, dijo contenta sin quitarse el cubrebocas.

Recordó que por los nervios no pudo dormir bien, incluso al levantase a las 3 de la mañana por equivocación.

“Debemos esperar con paciencia, nos tiene que tocar a todos, nos va a aliviar esto (…) ahora estoy agradecida y con seguridad, que Dios todavía me deje otros días más”, dijo.

-¿Cómo se siente de haber llegado a 100 años?

-Feliz, porque estoy con mi familia, estoy contenta.

-¿Había vivido algo parecido como esta pandemia?

-Nunca había pensado llegar a estos momentos tan difíciles. Tenía miedo porque si me da (el Covid-19) ya acaba mi vida.

“Tengan fe en Dios y en la medicina, tengan fe y piensen que si uno se pone en manos de Dios no nos abandonará y si esto pasó el sabe porqué, vivir con precaución”, recomendó.

“No hay que hacer lo que hace mucha gente de estar saliendo a pasear, no saben que eso provoca estar enfermo y recibiendo el virus, quisiera que todos se guardaran en su casa y obedecer lo que nos dicen, hay que cuidarnos”, dijo la mujer centenaria.

Coronavirus, latente

Bajó notablemente en el estado de Puebla la incidencia de contagios y muertes por Covid-19, enfermedad producto del nuevo coronavirus SARS_CoV-2.

En las últimas semanas el promedio de contagios confirmados era entre 200 y 300 personas y los decesos por complicaciones de la enfermedad llegaban hasta 30 casos diarios.

Ahora, en el último reporte de la Secretaría de Salud se informó que en las últimas 24 horas se confirmaron oficialmente 99 infectados más y 10 muertes.

Mientras tanto, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que avanza la vacunación masiva en los nueve municipios, la mayoría conurbados, al inocularse en el primer día más de 13 mil adultos mayores de 60 años.

Detalló que se aplicaron 6 mil 901 vacunas Pfizer, lo que representa el 39 por ciento de la meta y de la Sinovac se pusieron 6 mil 155, que representan el 17 por ciento del total a inocular.

Detalló que se sigue haciendo la solicitud al gobierno federal para vacunar al personal de salud, luego de detallar que se han vacunado a 43 mil 438 personas, 21 mil 53 de ellas ya con esquema completo.

Indicó que ningún poblano ha presentado problemas o reacciones adversas sólo efectos leves como dolor de brazo, de cuerpo, escurrimiento nasal, pero ninguno grave o con choque anafiláctico.

Hasta el momento en Puebla se han confirmado 76 mil 153 contagios de Covid-19 y 10 mil 267 defunciones, desde que llegó la pandemia hace un año, el 63 por ciento en la ciudad de Puebla y 71 por ciento en la zona conurbada.

De este modo en estos momentos hay 650 casos activos en 58 municipios, con 801 personas hospitalizadas, 106 de ellas graves o en terapia intensiva intubados.