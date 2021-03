El “Embajador Global del Reggaetón” y ganador de cuatro Latin Grammy, J Balvin, hoy jueves está lanzando su segundo corte musical, perteneciente a su nuevo álbum el cual saldrá próximamente al mercado.

Esta nueva canción se titula “Tu Veneno” y al igual que sus canciones antecesoras, se colocará en la preferencia del público rápidamente.

De la nueva canción

"Tu Veneno", el segundo sencillo de su próximo álbum, la canción estará disponible este jueves 18 de marzo.

El anuncio llega tras el lanzamiento de "Ma G", primer corte que estrenó el artista durante la pelea Álvarez/Avni Yildirim el mes pasado donde Balvin acompañó a su amigo y el boxeador activo #1 en el mundo, Canelo Álvarez, al ring.

Como es de esperarse, “Tu Veneno”, estará acompañada de ritmos contagiosos encabezando el reggaetón, además el video de este tema, tiene que ser algo espectacular tal y como J Balvin tiene acostumbrados a sus miles de seguidores en el mundo, donde hay que resaltar las grandes producciones de sus clips.

Hay que destacar, que el estreno de esta canción, llega tras el anuncio de la colaboración junto a 747 y La Plaga Invade, que incluye mercancía como chaquetas, mascaras, gorras, suéteres, pantalones de sudadera, combos musicales y más; dejando claro la pasión de J Balvin por la moda, la cual sabe imponer como nadie.

De su carrera

José Álvaro Osorio Balvin, artísticamente conocido como J Balvin, nació en Medellín, Colombia el 7 de mayo de 1985. Destacado por la música urbana principalmente el reguetón, ha logrado posesionarse en el mercado, colando sus temas como número uno de las listas más importantes en el mundo.

Desde pequeño mostró interés por la música, aunque al principio estuvo más enfocado en el rock mostrando admiración por la banda Nirvana. Pasado un tiempo formó un grupo de rap y en 2004 lanza su primera canción como solista.

En 2010 se convierte en el artista revelación de varias emisoras de Colombia, firmando ese año su contrato musical y lanzando su disco debut “Real” su segundo disco “El negocio” y después “La familia”.

“El Embajador del Reggaetón”, es cuatro veces ganador del Latin Grammy y considerado uno de los artistas más escuchados en el mundo. Aclamado por Billboard como "el cantante más grande que ha irrumpido dentro de la música latina en muchos años" y por Pitchfork como, "la cara moderna del reggaetón", J Balvin lidera una segunda generación de estrellas dentro de la música urbana impulsando a la música latina al escenario global convirtiéndose en el icono cultural más grande de la música latina tanto para la comunidad de la moda como para la del arte.

Es uno de los artistas más cotizados para colaboraciones y estrella en los festivales de música a nivel mundial.

Su último álbum ‘Colores’ obtuvo reconocimiento de la crítica y comercialmente hizo historia al convertirse en el artista latino urbano con el mayor número de sencillos en llegar a la posición #1 en la lista Latin Airplay con 23 éxitos como “Blanco”, “Morado” y “Rojo”.

Su música lo establecen como líder del reggaetón y pionero del género urbano labrando camino a la nueva escuela.

Otro de sus logros de J Balvin, fue que Amazon Studios adquirió los derechos mundiales del documental “The Boy from Medellín”, siguiendo los pasos de la estrella internacional, este trabajo corre a cargo del cineasta nominado al Oscar y ganador del Emmy Matthew Heineman, donde se ve una mirada profunda a la superestrella de origen colombiano.

El documental financiado por The Endeavor Content, es producido por Our Time Projects y SB Projects y se estrenó mundialmente en el 2020 en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre “The Boy from Medellín”, da acceso sin precedentes a la superestrella internacional J Balvin, de camino al más grande concierto de su vida, un concierto con entradas agotadas en su ciudad natal de Medellín, Colombia.

Este largometraje profundamente inmersivo y guiado por los personajes, fue hecho por un equipo internacional en Colombia y Nueva York, un trabajo lleno de carga emocional de una de las estrellas más grandes del mundo.