Con base en una investigación preliminar, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) concluyó hoy que la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 es "segura y efectiva", aunque no descartó definitivamente un posible vínculo con la generación de coágulos.

"La estrecha vigilancia de seguridad en relación con los reportes sobre trastornos de coagulación de la sangre continuará y se están instituyendo nuevos estudios para proporcionar más datos de laboratorio y evidencia del mundo real", dijo.

La directora ejecutiva de EMA, Emer Cooke, dijo que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca para proteger a las personas del coronavirus, superan los posibles riesgos y agregó que "la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de eventos tromboembólicos o coágulos sanguíneos".

Pero la luz verde de EMA tiene una salvedad: "Tomando como base la evidencia disponible y después de días de analizar a fondo resultados de laboratorio, reportes clínicos, reportes de autopsias y otra información derivada de las pruebas clínicas, aún no podemos descartar definitivamente un vínculo entre estos casos y la vacuna", dijo Cooke.

Cooke señaló que EMA ha recomendado incluir una advertencia en la información de producto de la vacuna de manera que los pacientes y los profesionales de la salud puedan "detener y mitigar cualquier posible efecto secundario".

"Si fuera yo, me vacunaría mañana", dijo Cooke, quien sin embargo agregó: "Pero me gustaría saber, si me pasará algo después de la vacunación, qué es lo que debería hacer al respecto, y eso es lo que estamos diciendo hoy", señaló.

Con información de Xinhua.