"Llevar obra a la gente es más importante que llevarles un título de campeón de futbol, dijo sin pensarlo el aspirante a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde, Roberto Ruiz Esparza.

Así lo señaló en amena plática durante el programa "Destrozando la Noticia" de Intolerancia Diario, con el periodista Enrique Núñez, donde recordó que ya lleva más tiempo en la política que cuando fue futbolista.

Incluso, recordó que tuvo una candidatura a la presidencia municipal de Puebla en 2007, entre otras, por lo que afirmó que tiene más campañas que cualquiera de sus posibles contendientes para las elecciones del próximo 6 de junio.

“A mí me gusta, a donde me invitan, dar resultados, en el deporte y en la política”, dijo, al recordar que incluso fue directivo en el equipo de futbol Lobos BUAP con un presupuesto raquítico “y llegamos a la final contra el León en 2012”, señaló.

“Tengo 19 años en la política, más que en el futbol, donde defendí con todo, como he defendido a Puebla”, dijo al señalar que le ha tocado que le den duro en la política.

-¿Si en este momento te dieran la opción de dirigir al (equipo de futbol) Puebla o ser presidente municipal?

-Sin duda alguna presidente municipal, estoy convencido del partido que he tomado (…) no es el dinero lo que te hace feliz en la vida.

En ese momento, indicó que a la gente se le puede hacer feliz con un campeonato con el equipo Puebla, pero serán más felices llevándoles obra y mejor calidad de vida, “eso vale mucho más”, sostuvo.

-Está Morena y una alianza como el PRI, PAN y PRD, ¿por qué aceptar una candidatura por el (Partido) Verde?

-Número 1, porque los otros partidos traen una bronca tremenda, y en el Verde fue una invitación abierta a hacer una planilla plural. Tenemos la oportunidad de hacer un equipo, primero tu planilla y después quienes nos van a acompañar más adelante.

Señaló Roberto Ruiz, que ahora el Partido Verde tiene más de 42 mil afiliados avalados, por lo que se siente a gusto.

“Me recibieron muy bien, me abrieron la puerta, me presentó la dirigente nacional como aspirante pero prácticamente como abanderado”, dijo.

“Te sientes bien, apoyado y todo el respaldo, además con la tranquilidad de hacer equipo y trabajo para presentar a los poblanos de presentarles qué vemos en Puebla y cómo lo vemos en tres años”, sostuvo.

-¿Estas consciente que esta campaña es muy distinta porque habrá Covid, hacer tierra será complicado, cómo llegar a esa gente?

-Quien no vea que es una campaña diferente no está en lo correcto, lo más importante es cuidar a la gente, los contagios, he tenido familiares contagiados.

“Acompañé a mi madre a que se vacunara, mucho orden, verdaderamente los felicito, ayer yo fascinado, mi mamá encantada”, reconoció el excapitán del club Puebla

-¿Cómo ordenar a la ciudad de Puebla, dónde he notado en los últimos diez años va creciendo el desorden?

-Creo que ha faltado, por lo mismo, porque llega alguien y critica todo lo anterior, no pienso así, hay que rescatar lo que cada uno ha estado, y sumar a todos, a los ciudadanos, universidades, asociaciones y gobiernos federal estatal y municipal.

“Al no hacerlo, quien no tiene contacto los únicos perjudicados son los ciudadanos, quiero trabajar de la mano de todos”, mencionó.

“Queremos recuperar nuestra Puebla para llevar los beneficios a juntas auxiliares e inspectorías, donde realmente quienes una mejor calidad de vida. Haciendo un gran equipo, nosotros no estamos peleados con nadie”, insistió Ruiz Esparza.

-¿Tienes una estrategia contra la seguridad, porque no veo que tengan claro cómo resolverlo?

-El padecimiento más grande que tienen los poblanos es la inseguridad, los asaltos en la calle y como número dos la pérdida de empleo por la pandemia.

“Hay que darle a la gente de Puebla seguridad en la calle y en sus empleos y entonces habrá una Puebla segura, de la mano de los empresarios, todos suman al final, tenemos que generar un círculo virtuoso”, detalló.

“Sí hay manera de hacerlo, cuando presentemos nuestras propuestas la gente va a decir que es un ciudadano como nosotros, tuve la suerte de que me invitaron a jugar futbol y hacer política”.

Finalmente, indicó que nunca ha ido a tocar la puerta a pedir ser candidato, ya que todas las veces ha sido invitado: “Nunca voy a decir que no por trabajar por Puebla”.