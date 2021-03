Este viernes, al intentar subir al avión presidencial, el mandatario estadounidense Joe Biden tropezó y cayó. El momento quedó grabado en video y ya le da la vuelta al mundo.

Las imágenes muestran el momento en que Biden subía las escaleras rojas del aeronave cuando, de momento, tropezó en varias ocasiones, lo que generó que resbalara hacia abajo.

De acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el fuerte viento fue un factor que propició la caída del mandatario.

El hecho ocurrió en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington. Se dijo que el mandatario se encuentra bien tras el tropiezo.

“Hace mucho viento ahí fuera", dijo Jean-Pierre cuando fue preguntada por su caída. "Está bien al 100%".

