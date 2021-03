Se aprobó por segunda ocasión reformar el artículo 23 de la Ley del Agua del Estado de Puebla, con lo cual se prohíbe a las empresas concesionarias del servicio el corte del suministro a los usuarios domésticos que consuman hasta 300 litros diarios, y quedan suspendidos los embargos.

Durante la sesión del Congreso por unanimidad de votos en comisiones fue aprobada la prohibición del corte del servicio de agua potable doméstica, aunque exista un adeudo para proteger el derecho humano al acceso al vital líquido en Puebla.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Nora Merino Escamilla, señaló que esta iniciativa sufrió algunos cambios en los que se estableció en 15 metros cúbicos, equivalen a 15 mil litros, el consumo para que aplique esta restricción.

Señaló que las empresas concesionarias del servicio de agua potable podrán requerir el pago de los adeudos a los usuarios, sin que estos se conviertan en créditos fiscales, pero no tendrán la facultad para cancelar la toma ni el drenaje como medio de presión.

Expresó que esta reforma dejará en claro que en el Congreso no existe ninguna “amistad ni complicidad” con la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Puebla, como habían señalado algunos actores políticos.

“Quien consuma no más de 15 metros cúbicos de agua no se le podrá cancelar el servicio y tampoco el drenaje porque es un tema de salud pública (…) Nosotros no tenemos ningún interés personal o político ni en retirar la concesión o mantenerla sino queremos favorecer a los ciudadanos”.

Merino Escamilla sentenció que este será el primer paso para emprender el proceso de revocación del título de concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos y/o Concesiones Integrales para poner fin a la privatización del servicio.

Los legisladores aprobaron la modificación a la ley luego de la solicitud de usuarios del servicio doméstico que se quejaban de los cortes del suministro, además de la clausura del drenaje, y al ser considerado como un derecho humano se hizo la modificación legal.