El precandidato a la alcaldía de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, resaltó que será esta semana cuando se den a conocer los resultados de las encuestas de quienes aspiran a la alcaldía de Puebla, refiriendo que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no avisa los días y zonas de aplicación de los sondeos; a su vez, se pronunció por cerrar filas en torno a quien resulte vencedor del proceso interno de su partido.

En conferencia de prensa virtual, desmintió que ya haya un ganador o ganadora de la encuesta, pues los resultados se darán a conocer el 25 de marzo por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues así se estableció en un calendario previamente aprobado.

“Por parte de la encuesta no nos han dicho absolutamente nada, ellos no avisan cuando se hace la encuesta, eso ha sido así desde siempre para evitar que anden buscando a los encuestadores y buscando influir en la encuesta, eso es normal pero sí se tiene que buscar que haya una metodología pública, de manera pública, que se diga cómo se llevó a cabo la encuesta para que haya certidumbre en este caso”, dijo.

El exdirigente estatal de Morena y diputado local con licencia, señaló que el CEN tendrá que emitir la metodología de las encuestas que aplicó, las preguntas, las zonas y todo con respecto a este tema, para que haya certeza de quien logre el triunfo en este proceso.

Se pronuncia por la unidad

El diputado Gabriel Biestro también se pronunció por la unidad de Morena al final de este proceso interno, para que así se garantice el triunfo en las elecciones del 6 de junio.

“Sí es necesario eso, pero la unidad se los he dicho en varias ocasiones, se construye, se da, se va construyendo con acciones que den certeza, confianza, transparencia, creo que eso es la parte más importante, considero que es una parte importante el cómo vayan a ir llevando este proceso para generar al final la unidad que se necesita y es parte de lo que viven los partidos en estos momentos, lo hemos visto en todos, hay una gran efervescencia y lo importante es cerrar y cómo se quiere cerrar”, indicó el morenista.

De acuerdo con el calendario plasmado por Morena, el pasado viernes se llevó a cabo el sorteo de candidatos a diputados por la vía plurinominal, el 25 de marzo se dan a conocer a las y los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales, el 29 se lleva a cabo el sorteo para los aspirantes a diputados locales por la vía de representación proporcional.

Tema Armenta

Cuestionado en torno a que el senador Alejandro Armenta Mier estaría presuntamente involucrado en la venta de candidaturas, Biestro Medinilla señaló desconocer el tema y en su caso serán las autoridades tanto del partido, como externas las que se encarguen de las investigaciones.

“No tengo conocimiento de eso como tal, no tengo pistas o algo que me haga suponer eso, pero tendrán que ser las autoridades partidistas como las externas las que pudieran determinar qué tipo de faltas ha habido y si corresponde sanción o no, si se comprueba esto”, dijo.

Finalmente, el aspirante a la alcaldía de Puebla confió en que será el ganador de las encuestas, aunque prefirió esperar a la posición que asuma el CEN, con respecto a este tema.