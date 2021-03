Una mujer hizo público un reclamo a la tienda Zara de Metepec, en el Estado de México, por supuestamente no respetar el precio de una prenda de vestir que estaba en euros, al viralizarse el hecho, la nombraron en redes sociales como Lady Profeco.

La joven dijo que acudiría ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para externar su molestia por no poder comprar un chaleco, ya que la etiqueta mostraba el costo en euros y, al hacer la conversión, supuestamente le quisieron cobrar más dinero.

Al plantearle la molestia a uno de los trabajadores, éste le comentó que en ocasiones las etiquetas las cambian los propios clientes, y que debido a la pandemia de Covid-19 no había mucho personal para revisar las prendas.

Lady profeco parte 2 pic.twitter.com/mul5JUjyIL — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) March 18, 2021

“Es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto, ponte pilas, ponte a revisar las prendas, es tu chamba”, dijo.

Tras discutir con el empleado, dijo, salió de la sucursal sin comprar ningún artículo. Incluso dijo que había una bolsa sin etiqueta y dijo que para ello eso representaba que el producto era “gratis”.

“Le dije hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo que sí, me acerco a la caja y me dice bueno son 599. Me dijo que eso estaba estipulado en lo que cuesta la prenda y yo ¿eres o te haces?. Sabes qué, no me voy a llevar nada”, aseguró.