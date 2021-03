Para los amantes de los cómics y súper héroes, llega la primera temporada de la nueva serie animada “Invincible”, cabe decir que esta producción es exclusivamente para adultos y se podrá ver a partir del 26 de marzo por Amazon Prime Video.

Si bien es cierto que las películas y cómics de súper héroes la violencia, destrucción, el bien y el mal están presentes como elementos base de las historias, esta producción animada no es la excepción, lo que lleva a recalcar que la serie animada “Invincible”, no es apta para menores de edad, ya que la dosis de violencia es aún mayor que en otras producciones.

Lo que veremos y sus talentos

“Invincible”, es la serie animada para adultos que constará de 8 episodios de una hora cada uno y se disfrutará globalmente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

Los primeros tres episodios de la temporada se estrenarán el viernes 26 de marzo, con nuevos episodios disponibles cada viernes, culminando en un final de temporada repleto de acción el 30 de abril.

Del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, lleva a la pantalla dicha serie basada en el comic de Skybound/Image del mismo nombre hecho por Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley.

Hay que resaltar que Invincible, es la segunda serie de comics más duradera de Kirkman, la cual concluyó en febrero del 2018, después de una duración de 15 años con gran éxito.

Ahora en Invincible los súper héroes serán algo diferentes, girando en torno al adolescente de 17 años, Mark Grayson (Steven Yeun), quien es como cualquier otra persona de su edad, excepto porque su padre es el súper héroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons).

Pero mientras Mark desarrolla súper poderes propios, descubre que el legado de su padre no es tan heroico como parece.

Además de los roles estelares, la serie también contará con las actuaciones de Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) entre otros.