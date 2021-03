Tras advertir que los verdaderos chapulines de la política son aquellos funcionarios que sin terminar el periodo por el que fueron electos piensan en la reelección o en saltar de una presidencia municipal a una diputación, Raymundo Cuautli, virtual candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Andrés Cholula, sostuvo que nunca ha sido funcionario público y lo que tiene es por su trabajo como abogado.

En entrevista, al ser cuestionado de su paso por el PRI, los intentos de ser abanderado por Morena, PRD y ahora por Acción Nacional, Raymundo Cuautli, cuya designación por parte de la Comisión Permanente fue impugnada por algunos aspirantes, dijo que eso no lo convierte en un chapulín, como se ha mencionado.

Añadió que “el andar político siempre lo lleva a uno por diferentes rumbos, y cuando se es congruente con su misma forma de pensar, uno debe moverse de un lado a otro”.

“Comentaba el tema de criticar estar en un partido u otro; sin embargo, por algo es que los partidos hacen la invitación y en determinado momento te reciben e incluso hasta ofrecen una candidatura, y es por trabajo político que se tiene en San Andrés, y en mi caso las causas han sido por diferencias con las dirigencias de los partidos”, expresó.

“Con Néstor Camarillo, que hoy es el líder estatal del PRI, me llevo bien, lo mismo que con el líder del PRD, Carlos Martínez Amador; sin embargo, en su momento hubo diferencias con las dirigencias que fueron motivo suficiente para darles las gracias”.

Raymundo Cuautli subrayó que en el único partido que ha militado es en el PRI, y lo hizo por 20 años, trabajando por el partido y decidió salirse porque un dirigente del tricolor le cerró las puertas para seguir con su carrera, pese a que se trabajaba con miles de personas en el municipio, pero a una sola persona se le ocurrió marcar el futuro.

En contra de las tómbolas de Morena

El virtual aspirante por San Andrés Cholula señaló que posteriormente fue invitado para sumarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se tuvo el acercamiento con Ricardo Monreal y reconoció el trabajo, por lo que lo invitó a ser candidato en 2018 por Morena.

Sin embargo, después de trabajar un año recibió la noticia de que la candidatura a la presidencia municipal de San Andrés se había decidido por medio de una tómbola, que el género fuera para las mujeres.

Aclaró que no tiene nada en contra de las mujeres, pero esperaba que fuera algo competitivo, que le ganaran por medio de una encuesta y no es algo serio ni democrático echar a la suerte el trabajo de una persona.

El incumplimiento del PRD

Explicó que tras la situación de Morena recibió la invitación del entonces dirigente estatal del PRD, Jorge Cruz Bermúdez, quien le aclaró que quien se encargaba de la zona era Roxana Luna, se habló con ella y le señalaron compromisos que no se cumplieron: “Me hablan de compromisos que ya vas a mitad de campaña y no se cumplen, se habla para pedir el apoyo, y no hubo nada, por eso anuncié que dejaría la candidatura”.

“Ellos piensan en su política chiquita, de meter un regidor y quedan conformes; quisieron meter una regidora que ni siquiera era de San Andrés y acepté porque presuntamente tenían un gran equipo e iban a hacer una aportación a la campaña, y nunca llegó”, dijo el aspirante.

Recordó que en 2018 decidió declinar a la candidatura a favor de Mundo Tlatehui.

La llegada al PAN

El expriista expresó que sin ser militante del PAN fue bien recibido por el panismo, lo que no le avergüenza, es decir, que nunca ha estado en el gobierno, nunca ha sido empleado, ni ha cobrado cheques del erario.

Aseguró que su trabajo ha sido social, y su trayectoria es de abogado litigante donde le va bien y no necesita de "otras entradas.

Los chapulines

Aclaró que no le molesta que le digan chapulín, y explicó: “Un chapulín es aquel que como ahorita la señora Karina, presidenta de San Andrés, brinca de la presidencia a una candidatura, para una eventual reelección, o quien es presidente y brinca a una diputación y abandonan los cargos”.

“Cuántos diputados locales ya dieron las gracias y suben sus suplentes porque se van a buscar otros cargos, y no me considero chapulín porque no voy de un cargo en otro”, concluyó.