El gobernador, Miguel Barbosa, enfatizó que la lista de candidatos a cargos de elección popular en Morena Puebla aún no está definida. Refirió que en ocasiones hay decisiones equivocadas y otras veces acertadas por parte de las dirigencias partidistas, pero al final los ciudadanos emitirán su voto el 6 de junio.

“Eso no está resuelto para nadie, para nadie, porque veo 'monstruitos' de un lado y 'monstruotes' de otro lado y viceversa, cuáles son los nuevos de cada lado, cuáles son los rostros ciudadanos, limpios, que me señalen dos por lo menos, no los hay, son errores o aciertos de cada partido o de cada coalición, pero los que tienen finalmente la forma de expresar su simpatía sobre cada propuesta son los ciudadanos, los ciudadanos, a la hora de ejercer su derecho íntimo a votar”, dijo.

El gobernador se refirió en torno a la lista de candidatos de Morena a las diputaciones federales, entre ellos, René Sánchez Galindo, Julieta Vences y Nayeli Salvatori, quienes han sido cuestionados por sus acciones desde sus cargos en el servicio público y porque la segunda es esposa de Carlos Evangelista Aniceto, integrante de la Comisión Nacional de elecciones.

“Las designaciones de los candidatos son responsabilidad de los partidos y candidatos que están contenidos en sus reglamentos, estatutos y sus convocatorias, ellos son los que deciden y evalúan, se equivocan o aciertan, pasa de todo en la designación de candidatos, en el caso de Morena hago una orientación de permitir la participación de quienes quisieron reelegirse en su cargo de diputados federales más allá de su aceptación social o no, eso es una estrategia del partido”, dijo.

El gobernador refirió que en todos los partidos hay grupos políticos, todos en la disputa de candidaturas; sin embargo “falta que la ciudadanía que vote, esa es la importante".

Falta de experiencia de Claudia Rivera

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa, resaltó "la falta de experiencia" de la alcaldesa, pues su presunta promoción anticipada de campaña ya fue denunciada, por lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE) interpuso medidas cautelares.

“Pero aquí el llamado es a distinguir quien busca una candidatura ya no debe promover nada, lo debe promover la institución, la institución como tal, la persona que ocupa el cargo público. Es falta de experiencia de cómo enfrentar este escenario porque es la primera vez que se vive esta situación, en Puebla es la primera vez, hoy hay un alcalde que quiere reelegirse y que está en funciones, ya no puede aparecer promover acciones de gobierno con su rostro”, dijo el gobernador.

Para el gobernador no fue sorpresa, dijo, esta queja y las medidas cautelares, pues con antelación ya había advertido que los presidentes municipales y servidores públicos de cualquier nivel deben dejar de promocionarse de forma anticipada, ya que de acuerdo a la Ley Electoral estas acciones son castigadas, incluso se puede llegar hasta con el retiro de la candidatura.

Sin trasgresión al voto de los poblanos

En otro punto, el gobernador refirió que no habrá transgresión al voto de los poblanos, esto luego de la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia en el que participó, ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En Puebla, dijo, no se permitirá la vinculación de las fuerzas políticas o candidatos a un puesto de elección popular, con la delincuencia; además, su administración velará porque ningún nivel de gobierno en Puebla utilice recursos públicos en favor de alguna campaña, partido o candidato.