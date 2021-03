Las decisiones que asume la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que derivó en al menos 195 quejas en una sola tarde ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “tendrá sus costos o sus beneficios”, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa.

Lamentó la pugna interna que se vive en este partido político, y es que recordó que hace tres años cuando él fue coordinador estatal de organización todos los grupos fueron convocados a una reunión para acordar trabajo en conjunto; sin embargo, ahora no es así, lo que significa que “no evolucionó”.

“Cuando vine hace 3 años como coordinador estatal de organización hice una mesa completa donde no faltaba nadie y tomamos decisiones, se constituyó una propuesta plural de todas las fuerzas políticas de Morena; hoy no existe eso, lo lamento mucho, no hubo evolución, tendrá sus costos o tendrá beneficios, depende de cómo se vean las cosas”, dijo el mandatario local.

Con respecto a los Juicios para la Protección de sus Derechos Político Electorales promovidos por decenas de actores políticos desde aspirantes a las alcaldías y diputaciones locales ante el TEPJF en la Sala Regional de la Ciudad de México, el mandatario local refirió que es su derecho, ante las decisiones que se asumen desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

“Es el derecho que tienen todos los que participan en un proceso interno o de orden público de que si sienten violados sus derechos puedan impugnar ante órganos jurisdiccionales ante órganos de ley”, dijo.

Trabajará con la legislatura electa

Con respecto a la conformación de grupos políticos que encabezan el senador, Alejandro Armenta Mier y Claudia Rivera Vivanco, el gobernador refirió que él está tranquilo en su cargo como gobernador, pues lo hace con voluntad de trabajar a favor de los poblanos.

El mandatario local refirió que con la legislatura electa trabajará como quede conformada después de la votación los ciudadanos el 6 de junio: “Respecto de formar bloques yo estoy muy contento en el cargo que tengo porque lo hago con mucha voluntad y emoción. Estoy seguro que el Congreso local electo, mujeres y hombres, voy a trabajar con ellos. Ojalá que pudieran aprender las políticas y políticos del país que la mejor forma de buscar un cargo es con el trabajo, no con la perversión, cuando se tienen posibilidades de influir en una definición pública como lo es la designación de una candidatura que lo hagan con responsabilidad”.

Después de las decisiones que asuma la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se auguran más impugnaciones y posterior a que el TEPJF resuelva los temas, en la primera semana de abril vendrán los registros ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), de acuerdo a lo que marca el calendario electoral.