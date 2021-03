baEl Congreso del Estado retrasará la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, conocida como despenalización del aborto, una vez que habrá un receso en el Poder Legislativo con motivo de la Semana Santa, y la sesión extraordinaria del pleno anunciada para el 7 de abril fue suspendida.

El pasado miércoles 24 de marzo, la Mesa Directiva del Congreso del Estado confirmó que sólo se tiene previsto que sesione la Comisión Permanente el 7 de abril, dejando un espacio de dos semanas una vez que las actividades legislativas se suspenderán casi en su totalidad del 29 de marzo al 3 de abril.

Fue el 1 de diciembre de 2020 cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó realizar un parlamento abierto para analizar la posible despenalización del aborto, por lo que tras la discusión el pleno deberá votar a favor o en contra.

En conferencia de prensa, el expresidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que sería el próximo 7 de abril cuando el Congreso discutiría en el pleno la posible despenalización del aborto y llamó a los actores políticos no usar el tema con fines electorales.

En su momento dijo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó una propuesta para la realización de un parlamento abierto y mesas de diálogo, en las que participen instituciones educativas, eclesiásticas y asociaciones civiles.

Comentó que en enero se conformaría la supercomisión y en febrero las mesas virtuales, reiterando que no era bueno politizar temas y menos poner en riesgo un diálogo.

Biestro Medinilla anunciaba que en la llamada supercomisión estarán participando la Comisión de Procuración de Justicia, Derechos Humanos, la Familia, Salud, Igualdad de Género.

Las mesas de diálogo, indicó, se llevarían a cabo durante el mes de febrero y todos los resolutivos que se obtuvieran estarían incluidos en el dictamen que se presentaría en una sesión extraordinaria el 7 de abril.

Sin realizarse el parlamento abierto

De acuerdo con fuentes consultadas, el llamado parlamento abierto presenta un retraso debido a que los integrantes de diferentes comisiones a las que fue enviada la iniciativa se encuentran con licencia.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Vianey García Romero, anunció que se esperaba presentar una iniciativa completa para analizar la despenalización del aborto e indicó que no sólo irían las propuestas de los grupos feministas, sino que se incluirán incluso de quienes no están a favor. Además, aceptó que no se sabe cuántos diputados realmente están en contra pero que actúan por presiones de grupos eclesiásticos.

Recordó que el tema fue enviado a su comisión, rechazando que se esté legislando al vapor, y al ser un asunto con tantos puntos de vista, lo importante es que haya un consenso para llevar dicha iniciativa al pleno y que ahí se discuta.

Precisó que será mediante el esquema de parlamento abierto mediante el cual se habrá de llevar la discusión del tema lo que permitirá a todos participar.

Sin acuerdo para despenalización

Por otra parte, luego de que se anunciara que el pleno del Congreso del Estado de Puebla podría legislar la despenalización del aborto, los diputados que se encuentran en contra de la aprobación sumaban la mayoría, previo a que hubiera una cascada de solicitudes de licencia, una vez que legisladores de Morena han manifestado su oposición.

Hasta antes de marzo, de acuerdo con las declaraciones hechas, y la manera en que han votado las iniciativas, al menos 19 diputados locales de las bancadas de Acción Nacional, Encuentro Social, Del Trabajo, de la Revolución Democrática, Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano, y sin Partido, han mostrado públicamente su rechazo a la medida.

En duda sobre el sentido de su voto se encontraban al menos cuatro legisladores, tanto de Morena como del Revolucionario Institucional.