A unos días de cerrar actividades, el FICUNAM (Festival Internacional de Cine UNAM), presenta hoy, el estreno de la ópera prima de Ainhoa Rodríguez, “Destello Bravío”.

El encargado del estreno es Cinépolis Klic a las 21:00 horas. La función es gratuita con cupo limitado a 500 views y estará disponible sólo 36 horas.

Cabe recordar que este año el FICUNAM, se llevó a cabo del 18 al 28 de este mes y dentro de las dinámicas, se estrenaron algunas de sus cintas de manera gratuita en la plataforma de Cinépolis Klic, tal es el caso de “Los Plebes” una realidad cruda y sin retorno basada en los jóvenes sicarios, su vida y testimonios.

De la película

La historia de “Destello Bravío”, lleva a Isa, quien se habla a sí misma dejándose mensajes en su grabadora para cuando desaparezca o pierda la memoria. Cita que se siente atrapada en un matrimonio en una casa llena de santos y vírgenes.

María por su parte, regresa a la población donde nació para enfrentarse a su soledad. Las mujeres de una pequeña localidad rural, suspendida en el tiempo y azotada por la despoblación, viven entre la apatía de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un profundo deseo de experiencias liberadoras que les hagan reencontrarse con el lugar donde fueron felices o soñaron serlo. Todas esperan lo mismo: “Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va a cambiar…”.

De la producción y sus talentos

La película es una ópera prima de Ainhoa Rodríguez, donde además de dirigir, escribe el guion, cabe decir, que después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine en Róterdam, llega al FICUNAM con grandes expectativas.

Destello Bravío, es un proyecto protagonizado por no actrices, mujeres rurales de Tierra de Barros en Extremadura, producido por Tentación Cabiria y apoyado por varias instituciones.

En cuanto a los productores además de Rodríguez, está Lluís Miñarro, la jefa de producción es Ruby Aveldaño, la directora de casting, así como de producción es también Ainhoa Rodríguez.

En la dirección de fotografía está Willy Jáuregui, la creación sonora es de Eva Valiño y Alejandro Castillo; los compositores de la Banda Sonora son Paloma Peñarrubia y Alejandro Lévar, mientras que el montaje corrió a cargo de José Luis Picado y la dirección de arte es de Laura García Serrano.

De la directora

Ainhoa Rodríguez es una directora, productora y guionista extremeña nacida en 1982. Es Doctora Cum Laude en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual (UCM) y diplomada en Dirección de Cine y Realización de TV (Escuela Superior TAI).

Rodríguez es conocida por sus cortometrajes, que han ganado más de 30 premios por todo el mundo como el Best Music Video en el 8th Annual New York Independent Film Festival (EEUU); el Best 2017 Director en el Austin Music Video Festival 2017 (EEUU) o el Best Music Video en el 2nd Sacramento Underground Film & Arts Festival (EEUU).

Y se han estrenado en Sección Oficial en más de 80 festivales internacionales como el Leeds International Film Festival (Inglaterra), festival acreditado por la Academia para los Óscar y los BAFTA; el ÉCU-The European Independent Film Festival (Francia), en su 12a Edición; o el IV FIC Gibara-Festival Internacional de cine Pobre de Cuba (Gibara, Cuba).

Su music film “Fade” forma parte del catálogo del Canal por Cable estadounidense Short TV, especializado en cortometrajes, que adquirió sus derechos para su emisión internacional.

También es creadora y directora del serial para TV Aprende Con..., nominado como Mejor Programa Autonómico De Entretenimiento 2008 por los Premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de la TV de España.

Produce para su propia marca independiente, Tentación Cabiria y trabaja como directora para otras productoras e instituciones.

Ainhoa tiene una gran trayectoria como docente y ponente especializada en lenguaje fílmico y creación audiovisual, colaborando con organismos públicos y privados como la Universidad de Extremadura o la Editorial SM, entre otros.

La madrileña se ha destacado porque trabaja con mujeres de diferentes áreas rurales en encuentros y talleres sobre lenguaje cinematográfico y perspectivas no normativas para alentarlas a promover y liderar acciones de importancia sociocultural en sus comunidades.

La finalidad, comprender la importancia del cine para crear nuevas feminidades que rompan con la imagen predeterminada y sistemática que la mayoría de los medios tienen de las mujeres.