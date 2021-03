El ayuntamiento de Puebla nunca tuvo la suspensión del acto reclamado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto al control de la seguridad señaló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario local explicó que el decreto que se emitió desde el año pasado para que el gobierno esté a cargo de la seguridad ante la alta incidencia delictiva en el estado sólo requería renovarse este año, en términos jurídicos, pues en la práctica y aún sin la colaboración del ayuntamiento es su "administración la que se hace responsable de las acciones".

“Es un proceso, así está, tenemos que ir renovando el plazo del decreto, es por plazos, no quisimos nosotros, nunca le dieron al ayuntamiento la suspensión del acto reclamado, pero la intriga que se utilizó para intentar crear una opinión distinta ya no favorecía, mejor nos pusimos a trabajar los temas de seguridad en el municipio desde los operativos que desarrollamos y lo vamos a seguir haciendo, vamos actuar y no vamos a dejar de lado ningún desvío en cuando a seguridad pública se refiere, no vamos a dejar, sabemos quiénes son”, dijo el mandatario local.

El gobernador, dijo que Puebla capital ocupa el 45 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad, junto con otras cinco demarcaciones, por lo que “era necesario que tuviéramos un control de la seguridad pública, no en el desplazamiento de los mandos municipales, pero sí tenía que haber un control”, dijo.

El mandatario local refirió que la negativa por parte del ayuntamiento para acatar este decreto fue porque estaba en juego mucho “para los que piensan que el tiempo de gobierno vale oro, porque sí para algunos vale oro, pórtense bien”, dijo el gobernador.