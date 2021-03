“Pórtense bien” dijo el gobernador, Miguel Barbosa, luego de que se ventiló el presunto desvío de recursos públicos que desde la Sagarpa habría cometido la diputada federal, Julieta Vences, cuando fue funcionaria en los gobiernos del PAN y PRI, quien junto con su esposo Carlos Evangelista Aniceto habrían incurrido en presuntos actos ilegales.

“Yo les digo que pórtense bien todos y todas porque todo lo que se hace se sabe, a veces no se paga, pero de que se sabe, se sabe. No me pronuncio porque no lo voy a dar por cierto, es una publicación, ya ahí está algo, hay un señalamiento, seguramente habrá quien se ocupe de determinarlo en cuanto a su veracidad”, dijo el gobernador.

“Se conoce, siempre se conoce, la vida pública como dice el presidente (Andrés Manuel) López Obrador es pública, lo que se hizo ahí está presente, no voy a pronunciarme como un hecho cierto porque es parte de una publicación, hoy que lo leí por la mañana quedé sorprendido de esto”, dijo el mandatario local.

La diputada federal, quien busca reelegirse a pesar de que el INE le canceló su registro, habría cometido irregularidades financieras las que fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), actos por los cuales fue denunciada penalmente.

Cabe señalar que Carlos Evangelista Aniceto es actualmente integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y es acusado por la militancia por la presunta venta de candidaturas en Morena. La publicación señalada por el gobernador Miguel Barbosa, es la siguiente y corresponde al periodista Álvaro Ramírez: