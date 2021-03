Al recordar que no es la primera vez en la historia de Puebla que no se desarrollará la Semana Santa presencialmente, el arqueólogo y representante de la imagen del Señor de las Maravillas del templo de Santa Mónica, Eduardo Merlo Juárez, recordó que en 2020 y en la época de la Reforma, tampoco se realizó.

Casi cuatro años antes del sismsa religioso provocado por la autoridad Federal de esa época, dijo, se habían expedido las Leyes de Reforma por las cuales se prohibía cualquier tipo de participación religiosa en la vía pública.

"Ya no se podía salir, hacer ningún tipo de festividades en las calles, parques y plazas; en Puebla llegó la orden pero no se cumplió, de tal manera que en 1861 el ejército desde la capital vino a obligar a que no se celebrara la Semana Santa como se acostumbraba en Puebla.”

Recordó que durante 1861 se cerraron los templos y se requisaron todas las andas, candelabros, cortinajes y elementos ocupados de la procesión de Puebla, que en aquella época era muy vistosa porque se parecía mucho a la Semana Santa de España.

Pero aclaró que ante la prohibición se desarrolló una pequeña rebelión ciudadana.

“En el templo de San Cristóbal, donde la gente quería sacar a la imagen de la virgen a la procesión y el ejército tomó el templo, subió a las bóvedas y desde la torre arrojó las campanas a la calle; entonces el pueblo no tuvo más remedio que suspender las procesiones.”

Precisó que la rebelión se presentó en la Angelópolis y ciudades más representativas, pero al interior del estado sí se desarrollaron las procesiones de Semana Santa.

Advirtió que casi un siglo después que se retoman nuevamente las procesiones de forma modesta, tiempo después incluso hubo más de una porque los católicos eran muy devotos y retomaron la de Domingo de Ramos y hasta el Sábado de Gloria.

Valoró que Puebla tiene la procesión más concurrida del Continente Americano porque reúne a más personas en el contingente que va caminando.

"Quizás no es la más espectacular pero llama la atención de locales y turistas, esto últimos sólo viajan a Puebla en esta temporada para verla".

Priorizó que cuando se desarrollaba la procesión se realizaba de manera presencial con cinco imágenes: El Señor de la Expiración que se colocaba en la puerta de la Catedral y años después se le hizo un retablo para enmarcar la imagen; dos imágenes marianas, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Soledad (imagen sevillana) y finalmente tres imágenes de Jesús: El Señor de Analco; que fue cambiado por el Señor de las Tres Caídas, el Jesús Nazareno y Jesús en la advocación del Señor de las Maravillas.

"Cabe señalar que en años recientes se incorporó a la procesión de Semana Santa la imagen del Niño Doctor de los enfermos, al respecto el Vicente Díaz Santiago, Vicerrector del Santuario del Niño Doctor de Tepeaca señaló que en esta pandemia la imagen ha sido muy querida por los católicos, quienes afirman ha salvado a sus familiares del covid-19, incluso a los que estuvieron intubados por dos o tres meses".

Durante estas fechas de Semana Santa de este 2021 se realizará una programación virtual en las páginas de: facebook.com/ProcesionViernesSantoPuebla y https://upaep.mx/pastoraldelacultura desde donde, el Coordinador del Comité Organizador, Carlos Martínez Cruz, tendrá la parte histórica de cómo surgen las procesiones, cómo se fomenta la práctica espiritual y se hará un recuento de las procesiones de Semana Santa en Puebla.

Todas las emisiones se programaron al mediodía y tiene una duración de una hora a excepción de la de Viernes Santo, que durará 30 minutos más.

Insistió que este año la mayoría de feligreses católicos de Puebla están guardados en sus casas y las imágenes religiosas permanecerán estáticas en los templos, mismos que tendrán un aforo reducido al 30 por ciento.

Bajo ese panorama Sergio Valdivia Bermúdez representante de la Arquidiócesis de Puebla, al seno del Comité de la Procesión de Viernes Santo exhortó a las personas a permanecer en sus hogares porque ahora son los templos y con la modernidad seguir la procesión desde las transmisiones virtuales.