Félix Saldado Macedonio exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine si quiere que se realicen elecciones o no.

Advirtió que los ciudadanos de Guerrero impedirán que se lleven a cabo elecciones, en caso de que no se le restituya la candidatura a la gubernatura de dicha entidad.

Durante su gira por la Costa Grande de Guerrero, el también senador con licencia señaló que hasta la tarde del viernes todavía no era notificado de la cancelación.

Aseguró que el mismo viernes, sus simpatizantes realizaron movilizaciones contra la decisión del INE.

“Salieron a decirle al INE que se equivocó en Guerrero, aquí se picó el ojo porque no nos conocen. Guerrero tiene historia y nomás que nos diga el INE si quiere elecciones el 6 de junio o no quiere elecciones, que nos diga nomás que nos diga si quieren o no quieren elecciones”, dijo.

Recalcó que él es candidato debido a que el pueblo de Guerrero así lo decidió y que no fue impuesto.

También explicó que sus abogados buscarán una impugnación y que esta se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro días.

El pasado 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la candidatura de Félix Salgado Macedonio, abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como resultado de la revisión de informes de fiscalización.

Félix Salgado Macedonio aseguró que apelará la decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la decisión del INE puede ser revertida.

Incluso dijo que haría un llamado a sus simpatizantes para realizar movilizaciones en Guerrero.

Con información de López-Dóriga Digital