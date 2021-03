El estado de Puebla ya se ubica en el cuarto lugar nacional en número de incendios forestales, solo debajo de la Ciudad y Estado de México, así como Michoacán.

Según estadísticas del gobierno estatal, se han registrado 274 deflagraciones en lo que va del año en distintos puntos de la entidad, cuatro de ellos aún activos.

El día de ayer finalmente se apagó el incendio en el municipio de Ocotepec e Ixtacamaxtitlán que arrasó más de 700 hectáreas de terrenos agrestes y que dejó como saldo dos muertos.

Hasta el momento, existen aún cuatro incendios activos en distintos puntos del estado, confirmó la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

El día de ayer se sofocaron ocho siniestros, por lo que la funcionaria pública, pidió a los ciudadanos ser más cuidadosos en su actuar, y no dejar fogatas prendidas, no tirar cerillos a pastizales, no dejar botellas de vidrio y si llegan a ver un incendio notificarlo de inmediato al 911.

Actualmente se está viviendo una temporada de incendios forestales debido a que hay sequías en varios puntos de la entidad y dicha sequía influye en la falta de humedad en el suelo y complica los incendios. También mencionó que las actividades agrícolas y las quemas controladas tienen que ser trabajadas con mucha responsabilidad para que no se salgan de control.

Reporte federal

En las estadísticas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que hasta el 25 de marzo en se han registrado más de 183 incendios forestales que han afectado más de 2 mil 739 hectáreas de campo.

Entre los municipios afectados se encuentran Tlachichuca, Tlahuapan, San Nicolás de Los Ranchos, Calpan, Chignautla, Tepatlaxco son donde más se reportan siniestros.

De las 2 mil 739 hectáreas consumidas por el fuego, mil 820 son de terrenos herbáceos; 18 de árbol adulto; 39 de renuevo y 863 de superficie con arbustos.

A nivel nacional hasta el momento se registran 46 incendios forestales activos ubicados en 21 estados.

Para la atención de los incendios forestales se encuentran trabajando un total de 2 mil 602 personas combatientes.

Autoridades recomiendan a la población en general a no hacer uso del fuego en zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes.

Calor y fuego

El delegado de la Conafor, Rolando Montero León, advirtió que se contemplan sean mayores las condiciones para la generación de incendios en todo el estado y es que señaló se anticipa una temporada de secas muy fuerte.

“Las condiciones serán similares a las del año pasado, donde registramos 268 incendios con poco más de 10 mil 500 hectáreas afectadas, principalmente en la zona centro y nororiental”.

Recordó el funcionario federal que el año pasado se registraron dos decesos de combatientes voluntarios en Atzitzintla donde el cambio brusco del fuego generó que quedarán atrapados y por ello, se mantienen una preparación intensa para afrontar estos siniestros.

Puntualizó que de febrero a mayo son los cuatro meses más críticos y esperan una temporada seca, por lo que estarán coordinándose con los municipios, protección civil estatal y municipal, medio ambiente para hacer frente a dichas condiciones.

"Estamos ya listos para cualquier eventualidad, tenemos el centro estatal en Flor del Bosque y trabajamos de manera conjunta con el estado, y la Conam”.